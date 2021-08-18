К 30-летию независимости Украины: Андре Тан выпустил коллекцию платьев и блуз с решетиловской вышивкой

Украинский дизайнер внедрил вышивку рукодельниц города Решетиловка, Полтавской области, в изделия бренда Andre TAN.
Андре Тан к 30-летию независимости Украины поддержал украинские традиции и выпустил лимитированную коллекцию платьев и блузок, которые украсил решетиловской вышивкой белым по белому.
Решетиловская вышивка, как известно, выполняется белым нитками по белой ткани и ассоциируется с нежностью и непорочностью женской красоты.
Решетиловская вышивка объединяет в себе от 5 до 7 техник одновременно. В ней применяются ажурные кружева, вырезка, выкалывание и по-настоящему ювелирные техники "соловьиные глазки" и "зерновой вывод", что делает вещь настоящим произведением высокого искусства.
Платье с решетиловской техникой вышивки – это национальные мотивы в сочетании с модными трендами.
Изделия с решетиловской вышивкой, как семейную реликвию, можно передавать от поколения к поколению, от бабушки, мамы к дочери и внучке.
Платье и блуза сшиты из органического льна, а вышивка и завязки с кисточками на изделиях - из шелковой нитки.
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