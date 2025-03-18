К 95-летию Лины Костенко: украинский бренд выпустил платки с рукописями поэтессы

Украинский бренд OLIZ презентовал платки, посвященные 95-летию величайшей украинской поэтессы, диссидентки, шестидесятницы и писательницы – Лине Костенко, который она отметит завтра, 19 марта. Лина Васильевна является символом несокрушимости и силы духа для нескольких поколений украинцев.

Платки представлены в двух цветах – Baltic amber и Azure Blue. На них изображены стихи Лины Костенко, которые она лично написала от руки.

Новые изделия вошли в уже существующую лимитированную коллекцию платков "Лина", которая вышла в юбилейный для поэтессы 2020 год. Принтом для платков стал отрывок из стихотворения "Між іншим".

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