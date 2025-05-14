Как элегантно подвернуть кофту на пуговицах: секрет от фэшнблогера

Как элегантно подвернуть кофту на пуговицах. / © Getty Images

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Верхняя одежда бывает разная, иногда из более плотной ткани чем ваши брюки или юбка и не всегда получается ее заправить или так подкатить, чтобы она со временем не приняла свою привычную форму.

Фешнблогер SABRINA SABRA показала на своей странице интересный метод как аккуратно подвернуть кофточку на пуговицах, чтобы вы выглядели опрятно и элегантно.

Что надо:

Не застегивайте три последние пуговицы снизу;

Третью пуговицу снизу застегните на первую петельку;

А первую пуговицу снизу на третью петельку;

Вторую пуговицу застегните во вторую петельку;

Расправьте блузку.

Готово!

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Этот метод можно повторить на рубашках и блузах, если вы не можете заправить их, а нужно убрать длину.

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