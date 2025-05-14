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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
6756
Время на прочтение
1 мин

Как элегантно подвернуть кофту на пуговицах: секрет от фэшнблогера

Если вам нужно элегантно подвернуть кофточку, то этот лайфхак именно для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как элегантно подвернуть кофту на пуговицах.

Как элегантно подвернуть кофту на пуговицах. / © Getty Images

Верхняя одежда бывает разная, иногда из более плотной ткани чем ваши брюки или юбка и не всегда получается ее заправить или так подкатить, чтобы она со временем не приняла свою привычную форму.

Фешнблогер SABRINA SABRA показала на своей странице интересный метод как аккуратно подвернуть кофточку на пуговицах, чтобы вы выглядели опрятно и элегантно.

Что надо:

  • Не застегивайте три последние пуговицы снизу;

  • Третью пуговицу снизу застегните на первую петельку;

  • А первую пуговицу снизу на третью петельку;

  • Вторую пуговицу застегните во вторую петельку;

  • Расправьте блузку.

Готово!

Этот метод можно повторить на рубашках и блузах, если вы не можете заправить их, а нужно убрать длину.

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Дата публикации
Количество просмотров
6756
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