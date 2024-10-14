Как хранить длинную одежду в шкафу, чтобы она не помялась

Если вы не планируете тратить средства на новые шкафы или специальные устройства, существует простой и эффективный лайфхак, который поможет организовать гардероб и сохранить платья в отличном состоянии.
Длинные платья часто изготавливаются из легких и нежных материалов, которые легко мнутся. Если их неправильно хранить, вы рискуете не только получить некрасивые складки, но и повредить ткань. На странице lacasitadelapa рассказали, как их правильно повесить, чтобы избежать подобных проблем.
Что нужно:
- Две вешалки
- Ушко от жестяной банки
Что делать:
- Развесьте длинное платье на одной из вешалок;
- На крюк вешалки, на котором висит платье, наденьте ушко от жестяной банки;
- В другое ушко проденьте крюк второй вешалки;
- Низ платья повесьте на вторую вешалку.
- Благодаря этому ваши платья не только не помнутся, но и будут занимать меньше места в гардеробе. Используя обычные предметы, вы не тратите ни одной гривны на специальное устройства.
Правильно сохраняя платья, они всегда будут безупречно выглядеть, а вы будете чувствовать себя на все 100%.
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