Как хранить пальто в шкафу: удобный лайфхак

Только представьте: ваш гардероб стал организованнее, а вещи остались целыми и без повреждений до следующего сезона.

Если у вас маленький шкаф или нет места на длинную верхнюю одежду, блогер Александра Чорий, которая рассказывает о стиле и эстетике, поделилась лайфхаком удобного хранения пальто.

Вам понадобится пальто и две вешалки.

Рукава и низ пальто сложите внутрь. Одна вешалка держит плечи, а другая проходит через середину пальто. Сложив пальто пополам, вешайте его на верхнюю вешалку.

Этот способ позволит хранить ваши длинные вещи в маленьком шкафу.

Использование этого лайфхака не только поможет организовать ваш гардероб, но сохранит ваши любимые вещи в безупречном состоянии для будущего использования.

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