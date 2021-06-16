Как и с чем носить белое платье летом: 5 модных образов из Instagram

Благодаря простоте и элегантности белого оттенка, образы получаются всегда очень выигрышными.

О маленьком черном платье знают, конечно же, все девушки, но в последнее время популярной стала его полная противоположность - летнее белое платье. На первый взгляд может показаться, что подобный наряд скучноват, но на самом деле фасонов белого романтического летнего платья существует неимоверное количество. Более того, носить этот наряд можно совершенно с любыми аксессуарами, сочетая с кроссовками, черными туфлями и босоножками. Также идеально оно будет смотреться на пляже, свидании или просто на прогулке.

Читайте также: Как и с чем носить желтый цвет летом: 5 модных образов из Instagram

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку