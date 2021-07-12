Как и с чем носить белую рубашку летом: 5 модных образов из Instagram

Как и с чем носить белую рубашку летом: 5 модных образов из Instagram

Этот предмет одежды уже давно перепрофилировался из офисной одежды в неотъемлемую и универсальную вещь любого гардероба.

Сегодня простая белая рубашка должна быть в любом гардеробе, и неважно, сделана она из хлопка или льна. Уместно такая вещь будет смотреться и в вечернем туалете, а также отлично подойдет для прогулки по городу в теплый летний день.

Любили и часто носили белую рубашку звезды Старого Голливуда, принцесса Диана и знаменитые певица, а теперь мастер-класс, с чем и как ее сочетать, нам показывают модные блогеры и звезды. Актуально рубашку не застегивать, надевать с кроп-топами, джинсами. Также можно заправить один край в брюки или завязать ее на талии.

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