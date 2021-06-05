Как и с чем носить цветочные принты летом: 5 модных образов из Instagram

В нашей подборке вы найдете несколько интересных сочетаний, которые пригодятся вам перед шопингом.

Цветочные принты очень женственны и нарядны, но также их довольно сложно вписать в образ. Поэтому, чтобы не быть похожей на цветник, во-первых, сведите к минимуму аксессуары, выбирайте их нейтральных тонов и форм. Во-вторых, обувь также стоит подбирать нюдовых оттенков, ведь так ваш образ будет собранным, стильным, но не перегруженным.

Это же относится и к сочетаниям в одежде. То есть выбирая верх к ярким брюкам остановитесь на однотонной вещи. А вот сам цветочный рисунок не должен быть размером больше вашей ладони.

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