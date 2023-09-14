Как носить длинную джинсовую юбку этой осенью: 5 стильных идей

Предлагаем вам немного вдохновится уличным стилем и образами модников из разных стран.

Джинсовая юбка - одна из самых модных вещей осени, которая начала активно мелькать на трендсеттерах еще в прошлом сезоне. Однако всеобщую любовь эта вещь получила в начале двухтысячных годов, а с возрождением стиля Y2K, длинная юбка опять заполонила магазины и остается фаворитом как среди представителей уличного стиля, так и среди дизайнеров.

Така юбка совершенно универсальная вещь, которая прослужит вам длительное время и будет актуально в любой из сезонов. Если вы в поисках новых сочетаний и интересных идей, с чем надеть подобную вещь, предлагаем посмотреть, как это делают стритстайлеры в разных странах.

С рубашкой

Это классическое сочетание и подойдет для такого образа любая оверсайз рубашка из вашего шкафа. Просто заправьте рубашку в юбку, немного подкачайте рукава и завершите образ стильными аксессуарами.

Фото: Getty Images

С кроп-топом

Пока на улице еще не столь холодно, смело носите такую юбку с укороченными топами. Это выглядит современно и интересно.

Фото: Getty Images

Деним с денимом

Когда-то это было моветоном, но мода изменилась и носить деним с денимом не только можно, а даже нужно. Заправьте рубашку в юбку или завяжите на талии, как лондонская модница Эшли Робертс.

Фото: Getty Images

С удлиненной курткой

Когда погоду будет уже не столь благосклонной, не спешите прятать юбку на дальнюю полку шкафа - просто накиньте на плечи оверсайз бомбер или удлиненную куртку.

Фото: Getty Images

Со свитером

Также с такой юбкой отлично будут смотреться вязаные свитера и джемперы. Такие вещи можно заправить, носить на выпуск или с поясом на талии.

Фото: Getty Images

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