Как носить джинсы скинни в 2023 году, чтобы выглядеть стильно

Если вы хотите снова надеть свои любимые узкие джинсы, но не знаете с чем - эти советы могут вам пригодится и вдохновить пройтись по магазинам.

Джинсы скинни уже давно канули в Лету и стилисты, и многие модники рекомендуют заметить узкие штаны на широкие, прямые или клеш. Но если же у вас в шкафу есть несколько качественных пар, которые вы просто обожаете и не можете с ними расстаться, то все же следует придерживаться простого правила, чтобы выглядеть в них современно и стильно в 2023 году.

Поэтому не носите со скинни обтягивающие куртки, футболки или жакеты. Лучше всего с подобными джинсами надеть оверсайз. Хорошо лук будет смотреться, если верхняя вещь будет ниже ягодиц.

Что касается обуви, то со скинни хорошо будет смотреться высокий каблук, яркие туфли, лоферы и даже массивные платформы. Если у вас есть ковбойские сапоги, то смело носите их с этими джинсами.

Джинсы скинни с удлиненным жакетом / Фото: Getty Images

Джинсы скинни с платформами / Фото: Getty Images

Джинсы скинни с укороченым пальто / Фото: Getty Images

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