Как носить джинсы свободного кроя этой осенью: интересные идеи

Как носить джинсы свободного кроя этой осенью / © Getty Images

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Этой осенью узкие силуэты уступают место более свободным. После популярности джинсов-бочек в центре внимания вновь оказались модели с широкими брючинами и свободной посадкой, об этом сообщило издание Real Simple.

Тем, кто привык к клёшу, такой фасон может показаться сложным. Однако стилисты уверяют, что джинсы мешковатого кроя легко адаптировать как для повседневной жизни, так и для офиса, и для ужина.

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Для спокойных выходных

Самый простой вариант — сочетать широкие джинсы с футболкой с принтом и коротким кардиганом. Стоит обратить внимание именно на укороченную модель, ведь она уравновешивает объемные джинсы и придает фигуре форму.

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Завершить образ можно минималистичными кроссовками. Они выглядят легче, чем массивные модели, и не перегружают силуэт.

Для прогулки по городу

Если хочется немного более интересного сочетания, можно заменить привычные кроссовки на кожаные босоножки с перемычкой, особенно если погода ещё тёплая.

К джинсам светлого оттенка добавьте объемный свитер кремового цвета и кожаную сумку через плечо. Легкая потертость джинсов сделает образ ещё более непринуждённым.

Для офиса

Широкие джинсы свободного кроя вполне можно носить на работу, если это допускает дресс-код. Для офисного образа лучше выбирать тёмный деним без потертостей и сочетать его со структурированными вещами.

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Белая рубашка, кожаный ремень и туфли с заостренным носком создадут лаконичный образ. Удлиненный носок обуви, выглядывающий из-под широких брючин, визуально удлиняет ноги и придает образу элегантность.

На ужин

Чтобы превратить повседневные джинсы в вечерний наряд, сделайте ставку на контраст. Тёмные джинсы хорошо сочетаются с облегающим шёлковым топом или топом на тонких бретелях.

Мягкий и женственный верх уравновешивает непринуждённый низ. Добавьте туфли с заострённым носком, которые придадут дополнительную высоту, и структурированную сумку. Именно такие детали помогают сделать образ продуманным и изысканным.

Для делового обеда

Если нужно выглядеть более официально, стоит выбирать джинсы, которые максимально напоминают классические брюки. Лучше всего подойдет чистый деним среднего оттенка без потертостей.

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Сочетайте его с шелковой блузкой цвета айвори, жакетом нюдового оттенка и черными кожаными лоферами. Такой комплект будет выглядеть достаточно элегантно для деловой встречи, но при этом останется актуальным.

Главный секрет широких джинсов — баланс. Чем шире джинсы, тем больше структуры следует добавить в верхней части наряда или с помощью аксессуаров. Короткий кардиган, строгая рубашка, облегающий топ, жакет или элегантная обувь помогут сделать свободные джинсы стильными, а не небрежными.

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