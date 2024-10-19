Как носить кожаную юбку, если вам 60+: модный урок от польского блогера

Она показала, как надеть юбку-карандаш не быть похожей на офисного работника.

Польский фэшн-блогер, Дорота Свентоневская, более известна в Instagram и TikTok под псевдонимом Szafiarka Dorka, показала фолловерам в соцсетях, как носить кожаную юбку-карандаш этой осенью.

"У вас в шкафу есть юбка-карандаш. Она вам нравится? Вы хотите в ней пойти? Сейчас я покажу вам, с чем сочетать такую ​​юбку-карандаш, чтобы было очень модно, современно, актуально", - говорит женщина.

Итак, что вам нужно для создания лука:

Высокие остроносые сапоги в стиле kitkitten heels на низком каблуке коричнево-бордового цвета.

Глянцевая кожа снова в моде. Не блузка, а объемная футболка с бордово-коричневой простой, минималистической надписью.

Куртка-парка в стиле 1980-х годов, слегка зауженная, с карманами и высоким воротником-стойкой.

Кепка с леопардовым принтом.

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