Как носить кожаный бомбер: главные хитрости

Как носить кожаный бомбер / © Associated Press

Бомбер появился еще в 40-х годах как часть форменной одежды военных летчиков. Массивный крой, объем в плечах, прочная застежка-молния, плотные манжеты и эластичный край — все это имело практическое значение. В 70-х бомбер стал топливом для панк-движения, а затем уверенно влился в мейнстрим.

Современные версии варьируются от минималистичных до авангардных: с классическим стоячим воротником, меховой отделкой или даже воротником «поло». Но главная его черта остается неизменной — это куртка, которая добавляет образу характера, об этом рассказало издание PureWow

С классическими брюками

Бомберы эффектно смотрятся с хорошо скроенными шерстяными или костюмными брюками. Такой контраст делает образ сбалансированным, «жесткая» кожа снимает чрезмерную официальность, а сдержанный крой добавляет элегантности. Аксессуары лучше выбрать минималистичные, пусть образ говорит сам за себя.

С джинсами клеш

Кожаная куртка и деним — вечная формула стиля, но для бомбера лучше всего подходят именно широкие силуэты: джинсы-клеш, палаццо или просто ровные джинсы. Причина проста, объемный верх требует пространства внизу. Тогда талия сохраняет акцент, а силуэт выглядит пропорционально и непринужденно.

С А-образной юбкой

Для любительниц юбок, А-силуэт, который расширяется книзу, создает ту самую «легкую архитектуру» образа. Оптимальная длина — ниже колена до середины икры. Она придаст женственности и поможет правильно распределить объем, чтобы фигура не казалась перегруженной.

Монохром

Самый простой способ выглядеть безупречно — выбрать монохром. Кожаный бомбер, накинутый на платье, юбку или брюки в тон, и образ готов без лишних усилий. Сумка, обувь и шарф в пределах одной цветовой палитры сделают образ собранным и уверенным.

Кожаный бомбер — это не просто тренд, а универсальный элемент гардероба, который работает практически с любым стилем. Он одинаково органично смотрится в сдержанных офисных образах, джинсовых комбинациях или романтичных сетах с юбками. Выбирайте тот вариант, который ближе именно вам, и носите легко, естественно и со вкусом.