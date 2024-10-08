Как носить летние вещи с осенними: польский модный блогер показала мастер-класс

Если вы не хотите расставаться с любимыми летними вещами и пока не прячете их в дальние шухляды, то, возможно, эти идеи вам пригодятся.

Польский фэшн-блогер, 60-летняя Дорота Свентоневская, более известна в Instagram и TikTok под псевдонимом Szafiarka Dorka, показала фолловерам в соцсетях, как сочетать свою летнюю одежду с осенней.

Благодаря этим советам вы сможете носить любимые вещи немного дольше и создать с помощью них прекрасные образы.

"Сейчас я покажу вам несколько нарядов с использованием летних вещей в осенних стилях", - говорит в видео Дорота.

Всего она продемонстрировала восемь нарядов, в которых смиксовала брюки, бермуды, юбки, футболки и курки. Что касается обуви, то Дорота продемонстрировала, как с такой одеждой носить сапоги и даже сабо.

Ранее она рассказывала, как стилизовать жакет.

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