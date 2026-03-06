ТСН в социальных сетях

Как носить обручальное и кольцо для помолвки вместе — правила, традиции и стильные исключения

Какое кольцо должно быть первым — помолвочное или обручальное, этот вопрос волнует невест десятилетиями. Поэтому давайте разберем, как правильно носить свадебный комплект и почему сегодня вы можете смело создавать собственные правила.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Принцесса Кэтрин

Принцесса Кэтрин / © Getty Images

Свадебные кольца — больше, чем украшения, это символы любви, обещаний и новой страницы жизни. Но даже в такой, казалось бы, романтической детали есть своя логика и традиция.

В западной культуре существует устоявшееся правило расположения колец, которое имеет глубокое символическое значение. В то же время современные невесты все чаще выбирают индивидуальный подход, миксуют металлы, добавляют цветные камни или носят кольца на разных пальцах. Как правильно, рассказало издание Brides.

Что ближе к сердцу — то важнее

В большинстве западных стран обручальное кольцо носят первым на безымянном пальце, а уже поверх него — помолвочное кольцо. Символика проста и романтична: обручальное кольцо должно быть ближе к сердцу, ведь оно олицетворяет брак и супружеское обещание.

Именно такое расположение выбирает большинство женщин — с кольцом «закрепленным» у основания пальца. Однако сегодня вполне приемлемо носить кольца в любом порядке, сверху или снизу.

Если обручальных колец несколько

Некоторые пары во время церемонии обмениваются лаконичными золотыми или платиновыми кольцами, а затем добавляют украшенную бриллиантовую версию. В таком случае:

  • Самое символическое кольцо традиционно носят ближе к сердцу

  • Далее размещают помолвочное кольцо

  • Юбилейные или памятные кольца добавляют по другую сторону

Сегодня все популярнее становится тенденция носить два обручальных кольца — одно снизу, одно сверху от помолвочного кольца. Это создает гармоничный и визуально сбалансированный сет. Часто третье кольцо дарят как сюрприз в день свадьбы, от жениха или семьи.

Альтернативные способы ношения

Современные пары все чаще отходят от строгих правил.

  • Носить обручальное кольцо сверху. Некоторые выбирают порядок получения украшений — сначала помолвка, потом брак и именно так их располагает.

  • Чередовать расположение, в зависимости от настроения или образа дня.

  • Разные пальцы или даже руки. Это позволяет создать модный акцент и сохранить комфорт.

  • Спортсмены, врачи или те, кто работает руками, часто носят кольца на шее, это практично и безопасно.

Как сделать стильный свадебный сет в стиле «сэндвич

  • Ориентируйтесь на помолвочное кольцо. Оно было первым, поэтому свадебное должно гармонично его дополнять.

  • Не обязательно полное совпадение, но похожие детали, такие как форма бриллиантов, оттенок металла будут выглядеть более целостно.

  • Примеряйте сет заранее, важно, чтобы кольца комфортно «сидели» вместе и не перекручивались.

  • Добавляйте цветные акценты. Изумруд, сапфир или рубин могут сделать сет уникальным и персонализированным.

Традиция говорит, что обручальное кольцо должно быть ближе к сердцу, а помолвочное кольцо — сверху. Однако современная мода говорит другое, носите свои кольца так, как чувствуете. Миксуйте металлы, добавляйте еще одно кольцо, экспериментируйте с расположением, ведь главное не порядок на пальце, а смысл, который вы вкладываете в свои украшения.

