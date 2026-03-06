Принцесса Кэтрин / © Getty Images

Свадебные кольца — больше, чем украшения, это символы любви, обещаний и новой страницы жизни. Но даже в такой, казалось бы, романтической детали есть своя логика и традиция.

В западной культуре существует устоявшееся правило расположения колец, которое имеет глубокое символическое значение. В то же время современные невесты все чаще выбирают индивидуальный подход, миксуют металлы, добавляют цветные камни или носят кольца на разных пальцах. Как правильно, рассказало издание Brides.

Что ближе к сердцу — то важнее

В большинстве западных стран обручальное кольцо носят первым на безымянном пальце, а уже поверх него — помолвочное кольцо. Символика проста и романтична: обручальное кольцо должно быть ближе к сердцу, ведь оно олицетворяет брак и супружеское обещание.

Именно такое расположение выбирает большинство женщин — с кольцом «закрепленным» у основания пальца. Однако сегодня вполне приемлемо носить кольца в любом порядке, сверху или снизу.

Если обручальных колец несколько

Некоторые пары во время церемонии обмениваются лаконичными золотыми или платиновыми кольцами, а затем добавляют украшенную бриллиантовую версию. В таком случае:

Самое символическое кольцо традиционно носят ближе к сердцу

Далее размещают помолвочное кольцо

Юбилейные или памятные кольца добавляют по другую сторону

Сегодня все популярнее становится тенденция носить два обручальных кольца — одно снизу, одно сверху от помолвочного кольца. Это создает гармоничный и визуально сбалансированный сет. Часто третье кольцо дарят как сюрприз в день свадьбы, от жениха или семьи.

Альтернативные способы ношения

Современные пары все чаще отходят от строгих правил.

Носить обручальное кольцо сверху. Некоторые выбирают порядок получения украшений — сначала помолвка, потом брак и именно так их располагает.

Чередовать расположение, в зависимости от настроения или образа дня.

Разные пальцы или даже руки. Это позволяет создать модный акцент и сохранить комфорт.

Спортсмены, врачи или те, кто работает руками, часто носят кольца на шее, это практично и безопасно.

Как сделать стильный свадебный сет в стиле «сэндвич

Ориентируйтесь на помолвочное кольцо. Оно было первым, поэтому свадебное должно гармонично его дополнять.

Не обязательно полное совпадение, но похожие детали, такие как форма бриллиантов, оттенок металла будут выглядеть более целостно.

Примеряйте сет заранее, важно, чтобы кольца комфортно «сидели» вместе и не перекручивались.

Добавляйте цветные акценты. Изумруд, сапфир или рубин могут сделать сет уникальным и персонализированным.

Традиция говорит, что обручальное кольцо должно быть ближе к сердцу, а помолвочное кольцо — сверху. Однако современная мода говорит другое, носите свои кольца так, как чувствуете. Миксуйте металлы, добавляйте еще одно кольцо, экспериментируйте с расположением, ведь главное не порядок на пальце, а смысл, который вы вкладываете в свои украшения.