Как носить платок осенью: 5 простых и стильных примеров

Благодаря этому простому аксессуару ваш образ будет выглядеть интересней и ярче.

Осень - отличное время года, ведь прохлада позволяет носить теплые и мягкие свитера и шарфы, но также среди неотъемлемых осенних аксессуаров, которые любят многие женщины, - яркие платки.

Шелковый платок отлично подойдет для любой погоды и не займет много места в сумке, поэтому можно смело сказать, что это универсальная и практичная вещь, которая не выйдет из моды да еще и прослужит очень долго. В прохладную погоду он защитит вашу шею от ветра, а также станет украшением любого образ. Если у вас есть такой аксессуар, но вы не придумали как его носить, ниже мы собрали несколько примеров от модников.

Завяжите на волосы

Это простой способ придать образу более интересный и свежий вид. Просто заплетите шарф в косичку или завяжите им хвост.

Фото: Getty Images

Завяжите на сумку

Привяжите шелковый шарф к ручке или ремешку сумки - это один из способов сделать яркий акцент в образе.

Фото: Getty Images

Носите как бандану

Если вы пока не готовы носить шапку, но холодный осенний ветер все же приносит дискомфорт - такой вариант ношения платка вам отлично подойдет.

Фото: Getty Images

Сочетайте со свитером

Просто завяжите небольшой платок на шею. В сочетании с однотонным свитером такой ваш образ будет выглядеть очень по-осеннему и элегантно.

Фото: Getty Images

Носите класически

Когда на улице все же более холодная погода, а ваш платок достаточно плотный, то носить его просто завязав спереди - отличный способ согреться и не испортить прическу.

Фото: Getty Images

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