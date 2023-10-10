Как носить платок осенью: 5 простых и стильных примеров

Благодаря этому простому аксессуару ваш образ будет выглядеть интересней и ярче.
Осень - отличное время года, ведь прохлада позволяет носить теплые и мягкие свитера и шарфы, но также среди неотъемлемых осенних аксессуаров, которые любят многие женщины, - яркие платки.
Шелковый платок отлично подойдет для любой погоды и не займет много места в сумке, поэтому можно смело сказать, что это универсальная и практичная вещь, которая не выйдет из моды да еще и прослужит очень долго. В прохладную погоду он защитит вашу шею от ветра, а также станет украшением любого образ. Если у вас есть такой аксессуар, но вы не придумали как его носить, ниже мы собрали несколько примеров от модников.
Завяжите на волосы
Это простой способ придать образу более интересный и свежий вид. Просто заплетите шарф в косичку или завяжите им хвост.
Завяжите на сумку
Привяжите шелковый шарф к ручке или ремешку сумки - это один из способов сделать яркий акцент в образе.
Носите как бандану
Если вы пока не готовы носить шапку, но холодный осенний ветер все же приносит дискомфорт - такой вариант ношения платка вам отлично подойдет.
Сочетайте со свитером
Просто завяжите небольшой платок на шею. В сочетании с однотонным свитером такой ваш образ будет выглядеть очень по-осеннему и элегантно.
Носите класически
Когда на улице все же более холодная погода, а ваш платок достаточно плотный, то носить его просто завязав спереди - отличный способ согреться и не испортить прическу.
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