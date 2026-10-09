Как носить прямые джинсы: 7 стильных идей

Как носить прямые джинсы / © Getty Images

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Джинсы уже давно перестали быть просто базовой вещью, сегодня удачно подобранная пара джинсов может стать основой практически любого образа. И если у широких моделей или джинс-бочек есть все шансы стать фаворитами сезона, прямой крой остается универсальной классикой, об этом рассказало издание PureWow. Его главное преимущество — нейтральный силуэт. Прямые джинсы легко сочетаются и с объёмными вещами, и с элегантной классикой, и с самыми простыми футболками.

Короткий пиджак

Короткий жакет в стиле винтажных моделей Chanel великолепно смотрится в сочетании с прямыми джинсами. Выбирайте модель, которая заканчивается примерно на уровне верхней части бедер, и застегивайте её так, чтобы носить вместо топа.

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Добавьте туфли на невысоком и устойчивом каблуке — и вы получите образ с французским шармом. Такой образ будет выглядеть одновременно элегантно и непринужденно.

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Экспериментируйте с длиной

Если сочетать прямые джинсы с топом такого же сдержанного силуэта, образ может получиться слишком предсказуемым. Выход — добавить вещи разной длины. Попробуйте оставить нижние пуговицы рубашки расстегнутыми, чтобы создать интересную линию в области талии и бедер. Такой простой секрет сразу делает образ более динамичным.

Не бойтесь объемных силуэтов

Джинсы прямого кроя — отличная основа для вещей с выразительными формами. Объемный пиджак, скульптурный верх или массивные кроссовки на их фоне выглядят особенно эффектно, а сам образ при этом остается сбалансированным.

Здесь пригодится так называемое «правило сэндвича»: если один акцентный элемент расположен сверху, добавьте ещё один заметный акцент в области обуви. Например, объёмный жакет можно сбалансировать яркими туфлями. Так образ будет выглядеть гармонично.

Подчеркните утилитарный характер джинсовой ткани

В отличие от скинни или сверхшироких джинсов, прямой крой не всегда выглядит ультрамодно сам по себе. В нём чувствуется винтаж и связь с рабочей одеждой, ведь именно практичность в своё время сделала джинсы такими популярными.

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Так почему бы не воспользоваться этим: сочетайте джинсы прямого кроя с туристическими сапогами, массивными моделями на шнурках или ковбойскими сапогами. Сверху наденьте короткую куртку или бомбер. А чтобы образ не получился слишком брутальным, дополните его золотыми серьгами или структурированной сумкой.

Длинные джинсы — с каблуками

Длина джинсов напрямую влияет на то, какая обувь с ними смотрится лучше всего. Если модель открывает лодыжки, смело выбирайте балетки, лоферы или другую обувь на плоской подошве.

А вот длинные прямые джинсы лучше сочетать с обувью на подошве с подъёмом. Это не обязательно должны быть высокие каблуки, главное — соблюсти пропорции.

Офисный образ

Джинсы прямого кроя легко могут выйти за рамки повседневной уличной одежды, если дополнить их подходящими классическими вещами. Блейзер, рубашка, сумка с жесткой конструкцией и туфли-лодочки мгновенно превратят привычные джинсы в уместный офисный образ.

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Для пиджака лучше всего выбирать джинсы длиной примерно до линии талии — не слишком короткие и не слишком объемные. А обувь с заостренным носком или невысоким каблуком поможет визуально удлинить силуэт.

Иногда лучшее решение — ничего не придумывать

Не каждый образ должен быть сложным. Если не знаете, с чем носить прямые джинсы, вернитесь к проверенной базе, а именно: белая футболка, свитер с круглым вырезом, черные босоножки, лаконичные кроссовки или любимые лоферы.

Если хочется добавить немного индивидуальности, добавьте акцентные украшения, яркую сумку или необычную обувь. Однако не стоит забывать, что иногда именно простые сочетания выглядят наиболее эффектно. Базовые вещи стали базовыми не случайно.

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