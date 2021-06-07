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Как носить жакет этим летом: 5 модных образов из Instagram

Как носить жакет этим летом: 5 модных образов из Instagram

Getty Images

Теперь мода стала более свободной и можно не бояться необычных сочетаний. Поэтому смело добавляйте жакет в свой повседневный гардероб.

Главной звездой этого года стал оверсайз-жакет. Ранее эта вещь постоянно появлялась в модных коллекциях, но традиционно считалась атрибутом делового стиля. 2021 год перевернул все с ног на голову, и теперь жакеты можно смело носить со всем, что пожелаете, например, сочетать с велосипедками, джинсами, шелковыми базовыми платьями в бельевом стиле, кроссовками и босоножками. 

Также не бойтесь цветов и размера "с чужого плеча", ведь если посмотреть на главных модниц, то они предпочитают жакеты на один, а то и два размера больше. Главное, чтобы образ смотрелся лаконично и целостно.  

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Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
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