Как носить жакет этим летом: 5 модных образов из Instagram

Теперь мода стала более свободной и можно не бояться необычных сочетаний. Поэтому смело добавляйте жакет в свой повседневный гардероб.

Главной звездой этого года стал оверсайз-жакет. Ранее эта вещь постоянно появлялась в модных коллекциях, но традиционно считалась атрибутом делового стиля. 2021 год перевернул все с ног на голову, и теперь жакеты можно смело носить со всем, что пожелаете, например, сочетать с велосипедками, джинсами, шелковыми базовыми платьями в бельевом стиле, кроссовками и босоножками.

Также не бойтесь цветов и размера "с чужого плеча", ведь если посмотреть на главных модниц, то они предпочитают жакеты на один, а то и два размера больше. Главное, чтобы образ смотрелся лаконично и целостно.

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