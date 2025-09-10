ТСН в социальных сетях

Чем обновить собственный гардероб в этом сезоне, чтобы у вас был модный образ

Сентябрь и октябрь всегда приносят сюрпризы, ведь днем солнце еще греет, а вечером уже хочется завернуться в свитер. Такой «межсезонный марафон» часто ставит женщин перед дилеммой что надеть, чтобы было и комфортно, и стильно.

К счастью, издание Real Simple рассказало о нескольких простых решениях, которые помогут плавно перейти от летних образов к осенним без радикальной смены гардероба.

Длинные платья

Не спешите откладывать в шкаф любимые летние платья. Легкое макси-платье может отлично вписаться в осенний гардероб. Секрет лишь в цветах и сочетаниях.

  • Выбирайте оттенки осени: терракот, горчица, оливковый, бордо.

  • Сочетайте с кардиганами, жакетами или кожаными куртками.

  • Для завершения образа добавьте ботинки на невысоком каблуке или массивные кроссовки.

Это отличный вариант для тех, кто любит женственность, но не готов отказаться от легкости лета.

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка — настоящая классика, которая не выходит из моды десятилетиями. Она подходит практически к чему угодно, от платьев до спортивных костюмов.

  • Для романтического образа носите поверх легкого платья и добавляйте сапожки.

  • Для офисного варианта — комбинируйте с блузой и прямыми брюками.

  • Для прогулки — с футболкой и любимыми джинсами.

В 2025 году актуальны модели оверсайз и слегка потертый деним. Если у вас есть куртка еще из 90-х или 2000-х, смело доставайте, это тренд.

Легкие блузы

Блуза — вещь, которая прекрасно балансирует между элегантностью и удобством. В межсезонье она сочетается как с теплыми вещами, так и с легкой одеждой.

  • Вместо пастельных оттенков лета выбирайте насыщенные: коричневый, паприка, бордо, изумруд.

  • Лучше заправлять блузу в джинсы с высокой талией или носить с мягким кардиганом.

  • Для вечернего выхода попробуйте комбинацию с кожаной юбкой и каблуками.

Трикотажные топы

Это настоящий «мостик» между летом и осенью. Они теплее футболки, но легче свитера.

  • Идеально смотрятся с джинсами или широкими брюками.

  • Подходят и под жакет, и под кардиган.

  • Актуальны варианты в спокойных тонах: серый, молочный, шоколадный.

Такой топ можно носить даже на работу, он создает более собранный и аккуратный образ, чем простая футболка.

Тренды, на которые стоит обратить внимание этой осенью

  • Шарф-плед — большой, уютный и одновременно стильный аксессуар.

  • Массивные украшения — серьги-кольца, цепочки, браслеты.

  • Обувь на толстой подошве — практично и модно, особенно для дождливых дней.

  • Сумки среднего размера в структурированной форме заменяют мини-сумки прошлых сезонов.

Обновлять гардероб к новому сезону — не значит тратить состояние. Часто достаточно правильно сочетать вещи, которые уже есть, и добавить несколько трендовых акцентов. Главное правило межсезонья: слои, цвета и комфорт. Именно они помогут выглядеть современно и оставаться в гармонии с непредсказуемой погодой.

