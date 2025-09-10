Чем обновить собственный гардероб в этом сезоне, чтобы у вас был модный образ

Как обновить собственный гардероб в этом сезоне, чтобы у вас был модный образ / © Getty Images

Реклама

К счастью, издание Real Simple рассказало о нескольких простых решениях, которые помогут плавно перейти от летних образов к осенним без радикальной смены гардероба.

Длинные платья

Не спешите откладывать в шкаф любимые летние платья. Легкое макси-платье может отлично вписаться в осенний гардероб. Секрет лишь в цветах и сочетаниях.

Выбирайте оттенки осени: терракот, горчица, оливковый, бордо.

Сочетайте с кардиганами, жакетами или кожаными куртками.

Для завершения образа добавьте ботинки на невысоком каблуке или массивные кроссовки.

Это отличный вариант для тех, кто любит женственность, но не готов отказаться от легкости лета.

Реклама

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка — настоящая классика, которая не выходит из моды десятилетиями. Она подходит практически к чему угодно, от платьев до спортивных костюмов.

Для романтического образа носите поверх легкого платья и добавляйте сапожки.

Для офисного варианта — комбинируйте с блузой и прямыми брюками.

Для прогулки — с футболкой и любимыми джинсами.

В 2025 году актуальны модели оверсайз и слегка потертый деним. Если у вас есть куртка еще из 90-х или 2000-х, смело доставайте, это тренд.

Легкие блузы

Блуза — вещь, которая прекрасно балансирует между элегантностью и удобством. В межсезонье она сочетается как с теплыми вещами, так и с легкой одеждой.

Вместо пастельных оттенков лета выбирайте насыщенные: коричневый, паприка, бордо, изумруд.

Лучше заправлять блузу в джинсы с высокой талией или носить с мягким кардиганом.

Для вечернего выхода попробуйте комбинацию с кожаной юбкой и каблуками.

Трикотажные топы

Это настоящий «мостик» между летом и осенью. Они теплее футболки, но легче свитера.

Реклама

Идеально смотрятся с джинсами или широкими брюками.

Подходят и под жакет, и под кардиган.

Актуальны варианты в спокойных тонах: серый, молочный, шоколадный.

Такой топ можно носить даже на работу, он создает более собранный и аккуратный образ, чем простая футболка.

Тренды, на которые стоит обратить внимание этой осенью

Шарф-плед — большой, уютный и одновременно стильный аксессуар.

Массивные украшения — серьги-кольца, цепочки, браслеты.

Обувь на толстой подошве — практично и модно, особенно для дождливых дней.

Сумки среднего размера в структурированной форме заменяют мини-сумки прошлых сезонов.

Обновлять гардероб к новому сезону — не значит тратить состояние. Часто достаточно правильно сочетать вещи, которые уже есть, и добавить несколько трендовых акцентов. Главное правило межсезонья: слои, цвета и комфорт. Именно они помогут выглядеть современно и оставаться в гармонии с непредсказуемой погодой.