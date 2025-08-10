Как обновить свой летний гардероб: стильные и удобные образы на каждый день в офис

Как обновить свой летний гардероб: стильные и удобные образы для работы в жару / © Getty Images

Издание Woman&Hom eсобрало лучшие советы, как выглядеть профессионально и оставаться при этом опрятной, стильной и, самое главное, не перегреваться.

Летние офисные образы должны сочетать несколько важных характеристик:

Легкость и натуральность тканей — идеально подходят лен, хлопок, вискоза.

Светлую цветовую гамму — пастельные, кремовые, белые и нежно-голубые оттенки уменьшают визуальную «температуру».

Удобный крой — откажитесь от слишком облегающих вещей, в пользу свободных силуэтов и расслабленного кроя.

Выберите платье-рубашку

Платье-рубашка — настоящий спаситель для офисных будней. Его приталенный фасон подчеркивает фигуру, а расклешенная юбка дает свободу движения. Такое платье хорошо комбинируется и с эспадрильями, и с туфлями на низком каблуке. На вечерний променад достаточно сменить обувь на кеды или сандалии.

Совет: выбирайте модели из хлопкового поплина или льна, ведь они легко пропускают воздух и не липнут к телу.

Шорты и пиджак

Да, в офис также можно в шортах, если они имеют деловой вид. Шорты бермуды с завышенной талией, вместе с пиджаком в том же стиле — идеальная альтернатива классическому костюму. Добавьте базовую белую рубашку или топ из вискозы и будете выглядеть современной бизнес-леди.

Совет: избегайте джинсовых шорт, они не годятся для офиса, даже для самой творческой атмосферы.

Жилет и широкие брюки

Если привычный деловой костюм кажется душным, замените пиджак на льняной жилет. Сочетайте его с подходящими брюками свободного кроя и получите трендовый, но уместный офисный образ. Плюс, этот комплект легко трансформируется в вечерний образ.

Совет: жилет можно носить на голое тело или поверх блузы с коротким рукавом — оба варианта выглядят стильно.

Юбка с принтом

Юбка с оригинальным узором — главная «звезда» образа. Чтобы не перегрузить общую картинку, сочетайте ее с простой белой или кремовой футболкой. Добавьте серьги, легкий макияж и готово. Идеально как для встреч, так и для послерабочего времени.

Совет: асимметричные или миди-юбки выглядят наиболее изысканно. Особенно из натуральных тканей.

Льняные брюки и свободная рубашка

Брюки из льна или вискозы — лучшая альтернатива джинсам в жару. Сочетайте их с oversize рубашкой или классической блузкой. Такой образ универсален: утром — в офис, вечером — на кофе с подругой. Светлые оттенки, прямой крой, отсутствие лишних деталей — ключ к стилю.

Совет: всегда имейте под рукой утюг или отпариватель, ведь льняные вещи легко мнутся, но выглядят дорого, когда ухоженные.

Летний офисный наряд — это не приговор стилю. Сделайте ставку на легкие ткани, расслабленные силуэты и светлые цвета. Позвольте себе комфорт, но не уступайте элегантности. Ведь чувство уверенности — это тоже часть успешного рабочего образа.