Как одеться в офис осенью: 5 нестандартных идей

Фрилансеры могут позволить себе работать дома хоть в пижаме, да и некоторые офисные работники тоже. Но если в ваш дресс-код все равно не входит возможность прийти на работу в том, в чем вы обычно спите, не стоит расстраиваться. Есть множество вариантов, как выглядеть в рамках установленных правил, но при этом чувствовать себя стильно и комфортно.

Рассказываем, как одеться в офис осенью и не загнать себя в уныние от погоды за окном и от серых нарядов.

Классический костюм

Брючный костюм — это база, которая отлично смотрится как в дуэте, так и сольно с любыми другими вещами, начиная от джинсов и заканчивая оверсайз футболкой. Дополнят костюм лоферы и сумка в тон, а боди добавит контраст.

Платье + брюки

Если в платье уже холодно или дресс-код не позволяет короткую длину, выход есть. Не нужно оставлять платье только для выходов в свет с подругами, скомбинируйте его с брюками и жакетом. Такой прием может показаться немного непривычным, но стоит лишь немного вообразить себя стилистом и позволить подобные сочетания.

Трикотаж

В этом сезоне трикотажные вещи не просто среди главных трендов. Многие бренды по-новому смотрят на хорошо знакомые всем материалы и показывают нам их в новом прочтении. Трикотажные платья, юбки и топы, кардиганы — обязательные атрибуты этой осени и в офисе, и в повседневности.

Рубашка с принтом

Всего лишь один необычный элемент в образе — рубашка, но настроение сразу кардинально меняется. Чтобы разнообразить свой привычный гардероб в офис на каждый день, достаточно обзавестись нестандартными рубашками — с необычным кроем или принтом. Уравновесить образ можно классическим блейзером и джинсами.

Укороченный жакет

Иногда тренды бывают очень полярные, но так даже интереснее. Например, в этом сезоне актуальны как оверсайз жакеты с объемными плечами, так и укороченные модели. Последние особенно хорошо смотрятся с брюками или джинсами с высокой талией.

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