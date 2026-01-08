Как одеваться стильно и тепло в снег и мороз / © Getty Images

Зима — период, когда гардероб работает на выносливость. Именно сейчас становится очевидно, что действительно важно — правильные базовые слои, натуральные ткани, надежная обувь и верхняя одежда, которая не подводит. Издание Woman&Home рассказало, что секрет зимних образов — не в трендах, а в продуманных сочетаниях, которые работают в реальной жизни.

Термошар

Термобелье давно вышло за пределы спортивной одежды. Современные термолеггинсы, лонгсливы и майки работают как «вторая кожа», не добавляют объема, но сохраняют тепло. Стоит начинать зимний образ именно с базового слоя, ведь он позволяет носить любимые платья, юбки или костюмы даже в мороз.

Теплый трикотаж

Кашемир и шерсть — безоговорочные фавориты холодного сезона. Эти натуральные волокна дышат, удерживают тепло и не создают эффекта перегрева. Стоит обратить внимание на:

шерстяные свитера прямого кроя

кашемировые джемперы

мягкие трикотажные платья

Такие вещи не только согревают, но и поддерживают эстетику сдержанной роскоши.

Верхняя одежда

Пуховики остаются одним из самых практичных вариантов для снега. Главное правило — баланс пропорций. Объемный верх лучше сочетать с узким низом, например, леггинсами, прямыми джинсами или плотными колготами. Альтернатива — шерстяное пальто с высоким содержанием натуральных волокон. Оно хорошо держит тепло и имеет естественную влагостойкость во время легкого снега.

Обувь

Снег и лед не прощают компромиссов. Обувь должна быть:

с рельефной, нескользкой подошвой

с влагостойким верхом

с теплой подкладкой

Для городских выходов удобно иметь сменную обувь: практичные ботинки для дороги и элегантную пару — для офиса или встреч.

Деловой стиль в мороз

Офисный гардероб зимой требует особого внимания. Шерстяные жакеты, брюки из плотной ткани и тонкие теплые свитера позволяют выглядеть профессионально и не мерзнуть. Важно выбирать вещи, которые легко наслаиваются и не стесняют движений — комфорт напрямую влияет на уверенность.

Вечерние выходы

Даже в холодное время не стоит отказываться от вечерних планов. Трикотажные платья, плотные колготы и стабильные ботинки создают идеальный баланс между уютом и элегантностью. Для неформальных встреч хорошо работают свитера с декоративными деталями, они выглядят празднично, но остаются практичными.

Аксессуары

Зимой аксессуары — это не только о стиле, но и о функции. Шапки, шарфы и перчатки из натуральных материалов сохраняют тепло и завершают образ. Нейтральные оттенки позволяют легко сочетать аксессуары с разной верхней одеждой, а кросбоди сумка оставляет руки свободными — важный бонус в скользкую погоду.

Зимний стиль — это не про компромиссы, а про разумные решения. Шаринг, натуральные ткани, качественная обувь и проверенные силуэты помогают выглядеть собранно даже в снег и мороз. Зима не обязательно должна быть периодом модного выживания. Если гардероб работает на вас, холод становится лишь фоном — а не препятствием.