Как одеваться стильно в любом возрасте: польский фэшн-блогер показала аутфиты для женщин на каждый день

Эти уроки стиля подойдут женщинам любого возраста.
Польский блогер Szafiarka Dorka, у которой более 100 тысяч фолловеров, показывает в своем профиле Instagram и TikTok, что мода не знает возраста и что от нее нужно получать удовольствие и в первую очередь нравится себе самой.
В своих видео женщина показывает, как сделать образы интереснее и делится своими размышлениями об одежде, моде и аксессуарах - для людей независимо от возраста и убеждений.
В своих новых видео она показала, как составить красивый, элегантный и современный образ, который вы сможете носить в офис, на прогулке и свидании.
Сочетайте серый кардиган и свободные брюки. Немного изменив аксессуары и надев другую футболку, вы получите несколько удачных образов.
Ярко-красный оттенок - один из трендов, который с нами будет и в этом сезоне, поэтому стоит приобрести что-то в этом оттенке. Блогер предлагает носить легкую блузу этого цвета с черными брюками.
Пробуйте сочетать спортивные вещи с повседневными. Это позволит создать непринужденный и элегантный лук, который будет смотреться точно не скучно.
Не бойтесь носить принты и пробовать разные сочетания.
Пробуйте носить объемные шубы - они опять набирают популярность. Блогер показала, что такую верхнюю одежду можно носить с каблуками и кроссовками.
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