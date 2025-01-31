Как одеваться в соответствии со своим типом фигуры: полезные советы и подсказки

Одежда для женщин — это не только способ самовыражения, но и инструмент, способный подчеркнуть нашу природную красоту. Впрочем, чтобы правильно выбрать одежду, важно учитывать особенности фигуры.

Поиск собственного стиля, гармонирующего с вашими формами, требует времени, но это не должно стать сложной задачей. Мода должна приносить удовольствие и хотя есть определенные "правила" относительно того, как одеваться в соответствии с типом фигуры, они служат только как ориентиры. Издание WomanAndHome рассказало, как одеваться под ваш тип фигуры, чтобы вы могли уверенно выбирать одежду, которая подходит именно вам.

Понимание своего типа фигуры

Если вы задумывались, какой тип фигуры у вас, не стоит опираться только на популярные названия, такие как "яблоко", "груша", "песочные часы". Это только часть большой картины. На самом деле выделяют пять основных типов фигур: яблоко, клубника, прямоугольники, песочные часы и груша. Рассмотрим их подробнее, чтобы помочь вам выбрать идеальные варианты одежды, подходящие именно вам.

Как определить свой тип фигуры

Чтобы точно понять, к какому типу фигуры принадлежит ваше тело, потребуется несколько точных измерений. Измерьте свои плечи, бюст, талию и бедра, используйте сантиметровую ленту. Затем сравните эти размеры, чтобы получить представление о своем типе фигуры. Например, для типа "яблоко" размеры плеч, бюста и талии схожи, а для "груши" — ваши бедра шире плеч и бюста. Для того, чтобы точно понять, какой тип фигуры у вас, можно обратиться к профессиональному стилисту, но даже самостоятельно вы сможете сориентироваться, учитывая особенности собственного тела.

Грушевидный тип фигуры

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Ваши бедра шире плеч и бюста и вы легко набираете вес в нижней части тела? Это характерно для грушевидного типа фигуры. Избегайте объемных вещей на нижней половине тела, таких как плиссированные юбки или белые джинсы, поскольку они делают упор на бедрах. Сосредоточьте внимание на верхней части тела: выбирайте яркие цвета, интересные принты и детали, такие как рюши, чтобы привлечь взгляд к плечам и декольте. Также отлично подходят топы с открытыми плечами или вырезом типа бардо.

Основные вещи гардероба:

Сшитый пиджак

Платья и топы из декольте бардо

Джинсы Bootcut (клеш)

Платье А-силуэта

Яблоковидный тип фигуры

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Если у ваших плечей, бюста и бедер схожие размеры, а вес сосредоточен на верхней части тела, у вас яблоковидная фигура. Для этого типа важно сосредоточить внимание на ногах и избегать излишней ткани в зоне живота. Топы с V-образным вырезом или кардиганы водопад создают иллюзию более длинного торса. Выберите узкие джинсы или брюки с узорами, чтобы подчеркнуть ноги и отвлечь внимание от живота.

Основные вещи гардероба:

Топ с V-образным вырезом

Платье линии ампир

Узкие джинсы

Кардиган водопад

Песочные часы

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Если у вас четко выраженная талия и примерно одинаковые размеры бедер, бюста и плеч, то ваша фигура – это песочные часы. Для этого типа важно подчеркнуть талию, поэтому следует избегать слишком бесформенной одежды. Платья с запахом или комбинезоны с широкими штанинами создадут отличный силуэт, который подчеркнет вашу естественную пропорцию.

Основные вещи гардероба:

Укороченный жакет

Комбинезон с широкими штанинами

Платье с запахом

Прямые штаны

Прямоугольный тип фигуры

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Если ваши плечи, бюст и бедра имеют схожие размеры, а талия четко не выражена, то у вас прямоугольная фигура. Для этого типа рекомендуется добавлять детали, которые создадут иллюзию изгибов, например объемные рукава или принты. Выбирайте одежду с текстурированными элементами, такими как полоски или трикотаж. Прямоугольным фигурам хорошо подходят простые джинсы с высокой талией и юбки косого кроя.

Основные вещи гардероба:

Прямые джинсы

Блуза с воланами

Юбка косого кроя

Платье клеш

Клубничный тип фигуры

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Если у вас узкие бедра и стройные ноги, а верхняя часть тела шире, у вас есть клубничный тип фигуры. Для такого типа фигуры лучше выбирать верхнюю одежду, которая привлекает внимание к нижней части тела и подчеркивает ваши ножки. Топы с круглым вырезом или V-образными деталями сохраняют пропорции и создают гармонию.

Основные вещи гардероба:

Широкие штаны

Топ с круглым вырезом

Белые джинсы

Платье с V-образным вырезом

Каждый тип фигуры уникален и мода позволяет подчеркнуть ваши лучшие черты. Помните, что одежда должна помогать вам чувствовать себя уверенно и комфортно. Экспериментируйте с разными стилями, не бойтесь сочетать цвета и формы, которые подчеркивают вашу естесвтенную красоту. Мода — это инструмент для самовыражения, поэтому важно выбирать то, что вам подходит и что доставляет радость.

Мы также писали о том, как подобрать джинсы под тип вашей фигуры.

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