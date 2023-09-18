Как переделать старые вещи: 5 идей от украинского блогера

Если у вас есть старое вечернее платье, кофта или бабушкина блуза, которые пылятся в шкафу, занимают место и вы не знаете, что с ними сделать - подарите этим вещам вторую жизнь.
Как сделать что-то подобное, на своей странице в TikTok показала украинский блогер и дизайнер Алина Гниденко. Девушка занимается апсайклингом, тоесть перешивает не актуальные, старые и большие вещи, делая их таким образом стильными и современными.
Мы собрали пять интересных работ Алины, которые действительно впечатляют.
@alina.gnidenko
Такий образ вийшов, ай♬ Чуєш - Volodymyr Dantes
@alina.gnidenko
Ось і нове перевтілення♬ Направляй мене - Dmytro Monatik
@alina.gnidenko
А так можна було?)♬ GIMME MORE X SEXYBACK BY ALTÉGO - ALTÉGO
@alina.gnidenko
Ну який же він♬ Outside Speed Up - ami
@alina.gnidenko OMG #metgala #design #sewing #upcycling ♬ Bounce When She Walk - Ohboyprince
Однако помимо переделок у девушки есть еще одна страсть - косплеи - она создает образы героев кино, сериалов, игр и мультфильмов.
@alina.gnidenko Flora♂️ #winxedit #winxclub ♬ What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish
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