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Как переделать старые вещи: 5 идей от украинского блогера

Как переделать старые вещи: 5 идей от украинского блогера

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
432
Время на прочтение
1 мин
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Как переделать старые вещи: 5 идей от украинского блогера

Блогер и дизайнер Алина Гниденко

Если у вас есть старое вечернее платье, кофта или бабушкина блуза, которые пылятся в шкафу, занимают место и вы не знаете, что с ними сделать - подарите этим вещам вторую жизнь.

Как сделать что-то подобное, на своей странице в TikTok показала украинский блогер и дизайнер Алина Гниденко. Девушка занимается апсайклингом, тоесть перешивает не актуальные, старые и большие вещи, делая их таким образом стильными и современными.

Мы собрали пять интересных работ Алины, которые действительно впечатляют.

@alina.gnidenko

Такий образ вийшов, ай

♬ Чуєш - Volodymyr Dantes
@alina.gnidenko

Ось і нове перевтілення

♬ Направляй мене - Dmytro Monatik
@alina.gnidenko

А так можна було?)

♬ GIMME MORE X SEXYBACK BY ALTÉGO - ALTÉGO
@alina.gnidenko

Ну який же він

♬ Outside Speed Up - ami
@alina.gnidenko OMG #metgala #design #sewing #upcycling ♬ Bounce When She Walk - Ohboyprince

Однако помимо переделок у девушки есть еще одна страсть - косплеи - она создает образы героев кино, сериалов, игр и мультфильмов.

@alina.gnidenko Flora‍♂️ #winxedit #winxclub ♬ What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish

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Дата публикации
Просмотры
432
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