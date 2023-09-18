Как переделать старые вещи: 5 идей от украинского блогера

Если у вас есть старое вечернее платье, кофта или бабушкина блуза, которые пылятся в шкафу, занимают место и вы не знаете, что с ними сделать - подарите этим вещам вторую жизнь.

Как сделать что-то подобное, на своей странице в TikTok показала украинский блогер и дизайнер Алина Гниденко. Девушка занимается апсайклингом, тоесть перешивает не актуальные, старые и большие вещи, делая их таким образом стильными и современными.

Мы собрали пять интересных работ Алины, которые действительно впечатляют.

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