Как подбирать вещи девушкам plus-size: Андре Тан дал модные советы обладательницам больших размеров

Дизайнер поделился своим опытом с поклонницами и дал новые советы, которые помогут в выборе одежды.

Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Светлый верх и темный низ

Светлая блуза или топ + темный низ — визуальный акцент на лице и плечах. Такой прием делает образ более легким и гармоничным.

Монохромные образы

Однотонные комплекты создают длинную, плавную вертикаль и «сшивают» фигуру в единое целое. Это работает как естественный «корректор» пропорций.

Миди платья и юбки

Миди — идеальная длина. Она подчеркивает талию, скрывает зоны, где хочется гладкости, и выглядит сбалансировано с любыми пропорциями.

Прямые линии

Одежда с четкими прямыми линиями визуально вытягивает силуэт и создает элегантную структуру. Это работает без лишних складок и акцентов просто и эффективно.

Жакет

Структурированный жакет — это must-have. Он формирует плечи, скрывает талию и добавляет уверенности каждому образу.

Плотная ткань

Материалы с определенной плотностью держат форму и не «остаются» на теле. Они сохраняют контур силуэта и выглядят максимально опрятно.

Шарф

Легкий шарф или тонкий платок на шее не просто аксессуар, а визуальный центр, поднимающий взгляд вверх и отвлекающий внимание от проблемных зон.

