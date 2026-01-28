- Дата публикации
Как подбирать вещи девушкам plus-size: Андре Тан дал модные советы обладательницам больших размеров
Дизайнер поделился своим опытом с поклонницами и дал новые советы, которые помогут в выборе одежды.
Светлый верх и темный низ
Светлая блуза или топ + темный низ — визуальный акцент на лице и плечах. Такой прием делает образ более легким и гармоничным.
Монохромные образы
Однотонные комплекты создают длинную, плавную вертикаль и «сшивают» фигуру в единое целое. Это работает как естественный «корректор» пропорций.
Миди платья и юбки
Миди — идеальная длина. Она подчеркивает талию, скрывает зоны, где хочется гладкости, и выглядит сбалансировано с любыми пропорциями.
Прямые линии
Одежда с четкими прямыми линиями визуально вытягивает силуэт и создает элегантную структуру. Это работает без лишних складок и акцентов просто и эффективно.
Жакет
Структурированный жакет — это must-have. Он формирует плечи, скрывает талию и добавляет уверенности каждому образу.
Плотная ткань
Материалы с определенной плотностью держат форму и не «остаются» на теле. Они сохраняют контур силуэта и выглядят максимально опрятно.
Шарф
Легкий шарф или тонкий платок на шее не просто аксессуар, а визуальный центр, поднимающий взгляд вверх и отвлекающий внимание от проблемных зон.