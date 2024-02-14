Как подобрать джинсы для любого возраста и фигуры: 8 идеальных вариантов

Найти свои идеальные джинсы сложно, но, как только вы это сделаете, ваш стиль заиграет новыми красками.
Разнообразие джинсов, предлагаемых на рынке, в последние годы резко возросло, и как только вы найдете подходящий для вас тип, вам откроется огромное количество новых эффектных комбинаций образов и стилей.
Для любителей денима всех размеров и возрастов Woman&home собрал лучшие рекомендации стилистов по подбору идеальной пары джинсов.
Джинсы и возраст
Джинсы следует выбирать в соответствие с фигурой и стилем, а не думать при этом о своем возрасте. Вы будете выглядеть шикарно в джинсах, независимо от вашего возраста.
Никаких возрастных ограничений в выборе джинсов нет и быть не может. Модель, и в этом стилисты единогласны, стоит подбирать, руководствуясь только особенностями фигуры.
Теперь, когда мы определились с возрастными рамками, вернее, с их отсутствием, перейдем к тому, что действительно важно - к подбору джинсов под фигуру и стиль.
Джинсы средней посадки
Лучше всего такая модель подходит для фигуры "песочные часы" и "груша".
Самые универсальные модели джинсов, как правило, слегка расклешенные. Они обтекают силуэт, уравновешивают изгибы и облегчают выбор обуви.
Джинсы Bootcut с талией со средней посадкой располагаются посередине между бедрами и пупком. Они будут прекрасно смотреться с жакетами и блейзерами, а также с объемными свитерами и просторными футболками.
Классические джинсы
Лучше всего подходит для создания универсальных нарядов. Лучшими джинсами с прямыми штанинами должны быть оригинальные модели 501 от Levi`s, которые впервые были выпущены еще в 1873 году и с тех пор остаются образцом пикового стиля. Прямые штанины, особенно в сочетании с высокой талией, очень комплиментарно смотрятся на любой фигуре. Они не так плотно облегают ноги, как джинсы-скинни, но при этом имеют тонкую структуру, а это означает, что они хорошо подходят для большинства случаев, от случайных прогулок на выходных до вечерних напитков с друзьями. Помните, что чем темнее цвет ваших джинсов, тем элегантнее они будут выглядеть.
Классический деним не содержит эластана, это значит, что жесткая ткань создаст структурированный контур живота и ягодиц, обеспечивая дополнительный подъем и поддержку, моделирующую форму.
Эти универсальные джинсы можно носить с простой футболкой и приталенным пиджаком.
Узкие джинсы с высокой посадкой
Если вы выбираете между джинсами-скинни и прямыми джинсами, то эта пара — отличный компромисс. Они облегают верхнюю часть тела, но становятся тоньше в области икр, создавая более элегантный вид и идеально подходят для идей повседневного наряда.
Узкие джинсы просто необходимы, потому что этот стиль подходит большинству женщин и их можно носить в разных сочетаниях круглый год. Зимой надевайте с ними сапоги по колено, а летом — балетки или лоферы.
Выбирать под них топы с более длинным силуэтом. Сочетайте их с тонким свитером или футболкой с тренчем или более длинным пиджаком, чтобы создать шикарный образ. Для более повседневного образа отлично подойдет рубашка оверсайз с лоферами как вариант летнего наряда.
Если же вы хотите продемонстрировать свои формы, выбирайте приталенные топы или свободный трикотаж, который можно наполовину заправить в талии, и попробуйте добавить один из дорогих дизайнерских ремней, чтобы создать эффектный акцент.
Широкие джинсы с высокой талией
Джинсы с широкими штанинами сейчас повсюду и останутся модными в течение 2024 года. Они великолепны благодаря высокой талии, которая подчеркивает изгибы тела, что делает их сейчас одними из самых популярных моделей.
Наденьте к ним красивую блузку или футболку, чтобы придать обтекаемый динамичный силуэт. Идеальный стиль для вечернего выхода: широкие джинсы и туфли с каблуком и блуза, расшитая блестками.
Прямые джинсы
Эта модель стройнит лучше всего и подходит практически для любого случая.
Темный цвет и простая прямая форма означают, что они подойдут для более нарядных случаев в сочетании с красивой блузкой и низким каблуком. Яркий трикотаж добавит красок на каждый день, или, возможно, вы захотите продемонстрировать сдержанный образ с белой рубашкой и кожаной курткой.
Укороченные джинсы
Это лучшие джинсы для больших размеров. Лучшие джинсы для женщин с пышными формами — это те, которые подчеркивают ваши формы, однако укороченные широкие джинсы отлично подходят для любой фигуры. Более широкая штанина скользит по бедрам, останавливаясь у лодыжки, создавая эффект стройности.
Чтобы создать силуэт "песочные часы", заправьте или полузаправьте верх, чтобы подчеркнуть талию. Это также поможет сбалансировать более широкий подол внизу джинсов. В то время как укороченный характер этой пары джинсов подходит для ношения с сандалиями и балетками, ботильоны, достаточно высокие, чтобы прятаться под краем штанины джинсов, также подойдут в холодные месяцы. На самом деле все дело в пропорциях, поэтому не бойтесь примерять образы и экспериментировать с уже существующими вещами в вашем гардеробе.
Широкие джинсы с высокой посадкой
Если вы ищете джинсы, которые максимально стройнят, вам подойдет высокая талия. Модели с высокой посадкой или модели, облегающие фигуру сверху, помогают удлинить ногу и подчеркнуть талию.
Чтобы максимально воспользоваться преимуществами джинсов с высокой талией, заправьте верхнюю половину или выберите более облегающий верх, чтобы нейтрализовать объем нижней части. Хорошим выбором станет простая футболка с блейзером или рубашкой. Завершите образ стильными лоферами или туфлями на каблуке.
Джеггинсы - лучшая пара для комфорта
Если вам неудобно носить традиционные джинсы, джинсовые легинсы с застежкой станут отличной альтернативой джинсам. Вы получаете гладкую (без вшитых карманов) переднюю часть, которая идеально подходит для в сочетании с более приталенными топами или трикотажными изделиями, а эластичный материал обеспечивает комфорт.
К этим джинсам лучше всего подойдет удлиненный топ, джемпер или блейзер, поскольку они очень облегают фигуру. Хотя используемая ткань толще, чем обычные легинсы, вы можете с легкостью носить более короткие топы.
Определить, какую обувь носить с такими легинсами, может быть непросто, однако балетки, кроссовки, ботильоны и даже сапоги до колена отлично смотрятся в этом стиле, доказывая, что эти джинсы очень универсальны.
Как убедиться, что джинсы хорошо сидят
- Зеркало, перед которым вы примеряете джинсы, обязательно должно быть большим.
- Убедитесь, что талия сидит хорошо, не слишком свободна и не слишком узка, а карманы хорошо расположены.
- Примерьте джинсы с туфлями или ботинками, с которыми вы собираетесь их носить, чтобы убедиться, что длина вам подходит.
- Попробуйте сесть в джинсах, чтобы понять, насколько вам комфортно.
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