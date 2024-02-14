Как подобрать джинсы для любого возраста и фигуры: 8 идеальных вариантов

Найти свои идеальные джинсы сложно, но, как только вы это сделаете, ваш стиль заиграет новыми красками.

Разнообразие джинсов, предлагаемых на рынке, в последние годы резко возросло, и как только вы найдете подходящий для вас тип, вам откроется огромное количество новых эффектных комбинаций образов и стилей.

Для любителей денима всех размеров и возрастов Woman&home собрал лучшие рекомендации стилистов по подбору идеальной пары джинсов.

Джинсы и возраст

Джинсы следует выбирать в соответствие с фигурой и стилем, а не думать при этом о своем возрасте. Вы будете выглядеть шикарно в джинсах, независимо от вашего возраста.

Никаких возрастных ограничений в выборе джинсов нет и быть не может. Модель, и в этом стилисты единогласны, стоит подбирать, руководствуясь только особенностями фигуры.

Теперь, когда мы определились с возрастными рамками, вернее, с их отсутствием, перейдем к тому, что действительно важно - к подбору джинсов под фигуру и стиль.

Джинсы средней посадки

Джинсы Bootcut / Фото: Credits

Лучше всего такая модель подходит для фигуры "песочные часы" и "груша".

Самые универсальные модели джинсов, как правило, слегка расклешенные. Они обтекают силуэт, уравновешивают изгибы и облегчают выбор обуви.

Джинсы Bootcut с талией со средней посадкой располагаются посередине между бедрами и пупком. Они будут прекрасно смотреться с жакетами и блейзерами, а также с объемными свитерами и просторными футболками.

Классические джинсы

Лучше всего подходит для создания универсальных нарядов. Лучшими джинсами с прямыми штанинами должны быть оригинальные модели 501 от Levi`s, которые впервые были выпущены еще в 1873 году и с тех пор остаются образцом пикового стиля. Прямые штанины, особенно в сочетании с высокой талией, очень комплиментарно смотрятся на любой фигуре. Они не так плотно облегают ноги, как джинсы-скинни, но при этом имеют тонкую структуру, а это означает, что они хорошо подходят для большинства случаев, от случайных прогулок на выходных до вечерних напитков с друзьями. Помните, что чем темнее цвет ваших джинсов, тем элегантнее они будут выглядеть.

Классический деним не содержит эластана, это значит, что жесткая ткань создаст структурированный контур живота и ягодиц, обеспечивая дополнительный подъем и поддержку, моделирующую форму.

Эти универсальные джинсы можно носить с простой футболкой и приталенным пиджаком.

Узкие джинсы с высокой посадкой

Если вы выбираете между джинсами-скинни и прямыми джинсами, то эта пара — отличный компромисс. Они облегают верхнюю часть тела, но становятся тоньше в области икр, создавая более элегантный вид и идеально подходят для идей повседневного наряда.

Узкие джинсы просто необходимы, потому что этот стиль подходит большинству женщин и их можно носить в разных сочетаниях круглый год. Зимой надевайте с ними сапоги по колено, а летом — балетки или лоферы.

Как подобрать джинсы / Фото: Credits

Выбирать под них топы с более длинным силуэтом. Сочетайте их с тонким свитером или футболкой с тренчем или более длинным пиджаком, чтобы создать шикарный образ. Для более повседневного образа отлично подойдет рубашка оверсайз с лоферами как вариант летнего наряда.

Если же вы хотите продемонстрировать свои формы, выбирайте приталенные топы или свободный трикотаж, который можно наполовину заправить в талии, и попробуйте добавить один из дорогих дизайнерских ремней, чтобы создать эффектный акцент.

Широкие джинсы с высокой талией

Как подобрать джинсы / Фото: Credits

Джинсы с широкими штанинами сейчас повсюду и останутся модными в течение 2024 года. Они великолепны благодаря высокой талии, которая подчеркивает изгибы тела, что делает их сейчас одними из самых популярных моделей.

Наденьте к ним красивую блузку или футболку, чтобы придать обтекаемый динамичный силуэт. Идеальный стиль для вечернего выхода: широкие джинсы и туфли с каблуком и блуза, расшитая блестками.

Прямые джинсы

Эта модель стройнит лучше всего и подходит практически для любого случая.

Темный цвет и простая прямая форма означают, что они подойдут для более нарядных случаев в сочетании с красивой блузкой и низким каблуком. Яркий трикотаж добавит красок на каждый день, или, возможно, вы захотите продемонстрировать сдержанный образ с белой рубашкой и кожаной курткой.

Как подобрать джинсы / Фото: Credits

Укороченные джинсы

Это лучшие джинсы для больших размеров. Лучшие джинсы для женщин с пышными формами — это те, которые подчеркивают ваши формы, однако укороченные широкие джинсы отлично подходят для любой фигуры. Более широкая штанина скользит по бедрам, останавливаясь у лодыжки, создавая эффект стройности.

Чтобы создать силуэт "песочные часы", заправьте или полузаправьте верх, чтобы подчеркнуть талию. Это также поможет сбалансировать более широкий подол внизу джинсов. В то время как укороченный характер этой пары джинсов подходит для ношения с сандалиями и балетками, ботильоны, достаточно высокие, чтобы прятаться под краем штанины джинсов, также подойдут в холодные месяцы. На самом деле все дело в пропорциях, поэтому не бойтесь примерять образы и экспериментировать с уже существующими вещами в вашем гардеробе.

Как подобрать джинсы / Фото: Credits

Широкие джинсы с высокой посадкой

Если вы ищете джинсы, которые максимально стройнят, вам подойдет высокая талия. Модели с высокой посадкой или модели, облегающие фигуру сверху, помогают удлинить ногу и подчеркнуть талию.

Чтобы максимально воспользоваться преимуществами джинсов с высокой талией, заправьте верхнюю половину или выберите более облегающий верх, чтобы нейтрализовать объем нижней части. Хорошим выбором станет простая футболка с блейзером или рубашкой. Завершите образ стильными лоферами или туфлями на каблуке.

Джеггинсы - лучшая пара для комфорта

Если вам неудобно носить традиционные джинсы, джинсовые легинсы с застежкой станут отличной альтернативой джинсам. Вы получаете гладкую (без вшитых карманов) переднюю часть, которая идеально подходит для в сочетании с более приталенными топами или трикотажными изделиями, а эластичный материал обеспечивает комфорт.

К этим джинсам лучше всего подойдет удлиненный топ, джемпер или блейзер, поскольку они очень облегают фигуру. Хотя используемая ткань толще, чем обычные легинсы, вы можете с легкостью носить более короткие топы.

Определить, какую обувь носить с такими легинсами, может быть непросто, однако балетки, кроссовки, ботильоны и даже сапоги до колена отлично смотрятся в этом стиле, доказывая, что эти джинсы очень универсальны.

Как убедиться, что джинсы хорошо сидят

Зеркало, перед которым вы примеряете джинсы, обязательно должно быть большим.

Убедитесь, что талия сидит хорошо, не слишком свободна и не слишком узка, а карманы хорошо расположены.

Примерьте джинсы с туфлями или ботинками, с которыми вы собираетесь их носить, чтобы убедиться, что длина вам подходит.

Попробуйте сесть в джинсах, чтобы понять, насколько вам комфортно.

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