Как правильно носить платок: совет фэшн-блогера

Платок – это стильный аксессуар и элегантный элемент гардероба, который придаст шарм любому образу.

В этом сезоне платки возвращаются на подиумы и в повседневную жизнь, а фэшн-блогер Rebecca Kahane Pankow показала, как правильно носить этот тренд, чтобы выглядеть изысканно и стильно.

Чтобы ваш платок держался на голове и не скользил по волосам, необходимо:

Сложите платок пополам и соедините два его угла, образуя треугольник;

Уложите платок на плечи, спереди завяжите два узла на кончиках;

Сверните платок пополам и накиньте на голову так, чтобы одна часть платка была впереди, а узел сзади на шее;

Спрячь узел под платок, натяните его на голову и убедитесь, что он хорошо держится на голове;

Этот стиль ношения платка был популярен среди элегантных леди XX века, таких как Грейс Келли, которая умела сочетать практичность и элегантность.

Платок поможет уберечь ваши волосы от неприятных порывов ветра, а также его можно носить не только на голове, но и в виде бантов, на шее или как пояс. Платок – это стильный способ подчеркнуть свою индивидуальность и элегантность.

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