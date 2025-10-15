- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно носить высокие сапоги: 5 советов для создания стильного осеннего образа
Высокие сапоги — это не просто обувь, это универсальная деталь гардероба, которая способна превратить любой образ в стильный и завершенный.
В сезон осень-зима 2025 они остаются неизменным трендом и научиться их правильно носить — настоящее искусство. Издание WomanAndHome собрало пять советов от экспертов, которые помогут создать вам безупречный образ.
Высокие сапоги и джинсы
Самый простой и одновременно беспроигрышный вариант — сочетание сапог с джинсами.
Какие джинсы выбирать: скинни удобные для того, чтобы заправить внутрь сапог, но можно экспериментировать с прямыми или даже широкими клеш вариантами для ретро-эффекта.
Как дополнить образ: дополните джинсы приталенным блейзером и классической рубашкой, в результате получите элегантный образ, который подчеркивает силуэт.
Совет: темные нейтральные сапоги, например, черные, коричневые или бордовые, подходят практически ко всему.
Высокие сапоги и леггинсы
Леггинсы и высокие сапоги — безошибочное сочетание для тех, кто ценит комфорт.
Идеальный образ: заправьте леггинсы в сапоги, а сверху наденьте объемный свитер или блейзер.
Эффект: этот способ ношения создает стройный силуэт и добавляет пропорциональности образу.
Совет: экспериментируйте с материалами, например, кожа, замша или эко аналоги выглядят замечательно.
Высокие сапоги и длинное платье
Для офиса или прогулки: миди-платье с высокими сапогами — элегантное сочетание.
Какие фасоны подходят: любые, от приталенных карандашных до пышных А-силуэтов.
Секрет стиля: длина миди и сапоги до колена подчеркивают изящество и добавляют образу завершенности.
Совет: для холодной погоды добавляйте пальто или тренч и образ будет иметь изящный и практичный вид.
Высокие сапоги и юбка
Высокие сапоги прекрасно работают с любой длиной юбки.
Мини и миди: классика, которая никогда не подведет.
Длинная юбка: особенно с разрезом, тогда сапоги добавляют современного шика.
Высота каблука: плоские сапоги подходят для повседневной носки, тонкие каблуки — для торжественных выходов.
Совет: добавляйте верхнюю базовую деталь, например, футболку или свитер, для дневного образа.
Высокие сапоги и тренч
Тренч — вечная классика, которая идеально дополняет высокие сапоги.
Как носить: открытый, чтобы показать образ, или застегнутый для строгого, элегантного силуэта.
Трендовый вариант: бордовые сапоги с классическим бежевым тренчем имеют чрезвычайно стильный образ.
Совет: цветные сапоги — хороший способ добавить яркую деталь в нейтральный образ.
Секреты стиля
Актуальны ли высокие сапоги сейчас? Да, они остаются трендом 2025 года на подиумах Burberry, Chloe и других дизайнеров.
Что не стоит носить с сапогами? Можно носить почти все. Даже широкие брюки выглядят стильно, если сапоги влезают под низ и создают многослойный образ.
Какие цвета выбрать? Темные осенние нейтральные цвета: черный, шоколадный, бордовый, черный.
Высокие сапоги — универсальная инвестиция в ваш гардероб. Они работают с джинсами, леггинсами, платьями, юбками и тренчами, придают образу элегантности, завершенности и модного вида. Осень — идеальное время, чтобы экспериментировать и создавать стильные, комфортные и исключительные образы.