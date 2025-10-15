Как правильно носить высокие сапоги: 5 советов для создания стильного осеннего образа / © Getty Images

В сезон осень-зима 2025 они остаются неизменным трендом и научиться их правильно носить — настоящее искусство. Издание WomanAndHome собрало пять советов от экспертов, которые помогут создать вам безупречный образ.

Высокие сапоги и джинсы

Самый простой и одновременно беспроигрышный вариант — сочетание сапог с джинсами.

Какие джинсы выбирать: скинни удобные для того, чтобы заправить внутрь сапог, но можно экспериментировать с прямыми или даже широкими клеш вариантами для ретро-эффекта.

Как дополнить образ: дополните джинсы приталенным блейзером и классической рубашкой, в результате получите элегантный образ, который подчеркивает силуэт.

Совет: темные нейтральные сапоги, например, черные, коричневые или бордовые, подходят практически ко всему.

Высокие сапоги и леггинсы

Леггинсы и высокие сапоги — безошибочное сочетание для тех, кто ценит комфорт.

Идеальный образ: заправьте леггинсы в сапоги, а сверху наденьте объемный свитер или блейзер.

Эффект: этот способ ношения создает стройный силуэт и добавляет пропорциональности образу.

Совет: экспериментируйте с материалами, например, кожа, замша или эко аналоги выглядят замечательно.

Высокие сапоги и длинное платье

Для офиса или прогулки: миди-платье с высокими сапогами — элегантное сочетание.

Какие фасоны подходят: любые, от приталенных карандашных до пышных А-силуэтов.

Секрет стиля: длина миди и сапоги до колена подчеркивают изящество и добавляют образу завершенности.

Совет: для холодной погоды добавляйте пальто или тренч и образ будет иметь изящный и практичный вид.

Высокие сапоги и юбка

Высокие сапоги прекрасно работают с любой длиной юбки.

Мини и миди: классика, которая никогда не подведет.

Длинная юбка: особенно с разрезом, тогда сапоги добавляют современного шика.

Высота каблука: плоские сапоги подходят для повседневной носки, тонкие каблуки — для торжественных выходов.

Совет: добавляйте верхнюю базовую деталь, например, футболку или свитер, для дневного образа.

Высокие сапоги и тренч

Тренч — вечная классика, которая идеально дополняет высокие сапоги.

Как носить: открытый, чтобы показать образ, или застегнутый для строгого, элегантного силуэта.

Трендовый вариант: бордовые сапоги с классическим бежевым тренчем имеют чрезвычайно стильный образ.

Совет: цветные сапоги — хороший способ добавить яркую деталь в нейтральный образ.

Секреты стиля

Актуальны ли высокие сапоги сейчас? Да, они остаются трендом 2025 года на подиумах Burberry, Chloe и других дизайнеров.

Что не стоит носить с сапогами ? Можно носить почти все. Даже широкие брюки выглядят стильно, если сапоги влезают под низ и создают многослойный образ.

Какие цвета выбрать? Темные осенние нейтральные цвета: черный, шоколадный, бордовый, черный.

Высокие сапоги — универсальная инвестиция в ваш гардероб. Они работают с джинсами, леггинсами, платьями, юбками и тренчами, придают образу элегантности, завершенности и модного вида. Осень — идеальное время, чтобы экспериментировать и создавать стильные, комфортные и исключительные образы.