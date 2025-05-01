Как правильно носить яркие наряды и принты: полезные советы

Как правильно носить яркие наряды и принты / © Getty Images

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Однако, как сделать это уверенно, без модных ошибок и стресса, рассказало издание Woman And Home, а также собрало полезные советы, которые помогут вам научиться носить цвета с удовольствием — независимо от возраста, фигуры или образа жизни.

Почему яркая одежда — это не только красиво, но и полезно

Психологи говорят о том, что цвет влияет на ваше настроение. Этот феномен называют «дофаминовой одеждой», когда мы сознательно выбираем яркие вещи, чтобы улучшить эмоциональное состояние. Красный — повышает уверенность, желтый — заряжает энергией, зеленый — дарит покой и чувство гармонии.

Интересно: спортсмены, одетые в красное, чаще побеждают в соревнованиях. А женщины, которые носят яркий цвет, считают себя более привлекательными.

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Начинайте с аксессуаров

Не готовы к желтому пальто или неоновому костюму, выберите:

бирюзовую сумку

коралловая обувь

шарф фуксии

серьги в форме апельсинов

Яркий аксессуар легко соединить с базовыми вещами и это отличный способ начать экспериментировать.

Добавляйте цвет в привычные образы

Попробуйте заменить черную рубашку на синюю кобальтовую, а серый свитер — на голубой. Постепенное добавление оттенков менее стрессово, чем радикальные изменения, но эффект мгновенный.

Лайфхак: поднесите цветную вещь к лицу перед зеркалом. Если тон кожи «оживает» — этот оттенок ваш. Если бледнеет, лучше использовать этот цвет для низа или аксессуаров.

Экспериментируйте с принтами

Не обязательно одевать цветочное платье, начните со сдержанных узоров:

тонкие полоски

мелкая клеточка

деликатный анималистический принт (может маскировать животик)

геометрия в контрастном цвете

Такие вещи оживляют образ, но не кричат слишком громко.

Делайте акценты на любимых зонах

Если у вас изящные лодыжки — наденьте цветные туфли. У вас хорошие руки — выберите блузу яркого цвета с коротким рукавом. Таким образом, вы подчеркиваете преимущества и не перегружаете образ.

Не бойтесь цвета — почувствуйте его силу

У вас всегда есть выбор:

Носить лимонный вместо белого

Выбрать мятное платье вместо классического черного

Попробовать розовый тотал-лук (который сейчас в топе трендов)

Помните: стиль — это прежде всего об уверенности, а не только трендах. Вы в центре.

Горячие цвета сезона: что выбрать весной и летом 2025

Зеленый во всех оттенках — лайм, нефрит, фисташка. Идеален для рубашек, жакетов, даже купальников.

Огненно-оранжевый — теплый, энергичный, подходит практически всем. Имеет отличный вид на платьях и юбках.

Фуксия и розовый — победители сезона на подиумах. От идеальных коктейльных платьев до блестящих купальников.

Кремово-желтый — мягкий вариант для ценителей сдержанных решений, особенно в блузках, платьях и жакетах.

Не только одежда: цветной макияж — ваш союзник

Не хотите экспериментировать с гардеробом — добавьте яркость в макияж. Попробуйте:

коралловую помаду

голубую подводку

румяная в оттенках персика

Это небольшое, но заметное обновление, которое поднимет настроение.

Смена стиля — не о потере себя, а о новых ощущениях. Не бойтесь выглядеть «слишком ярким». Цвета — это способ показать миру собственное настроение. Смело экспериментируйте, находите свой любимый оттенок и позвольте себе сиять.