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- Школа стиля
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Как правильно носить яркие наряды и принты: полезные советы
Весна и лето — время обновления, легкости и красок. Идеальный момент, чтобы снять «зимнюю маску» темных цветов и наполнить свой гардероб солнечными оттенками, сочными принтами и небольшой стилистической смелостью.
Однако, как сделать это уверенно, без модных ошибок и стресса, рассказало издание Woman And Home, а также собрало полезные советы, которые помогут вам научиться носить цвета с удовольствием — независимо от возраста, фигуры или образа жизни.
Почему яркая одежда — это не только красиво, но и полезно
Психологи говорят о том, что цвет влияет на ваше настроение. Этот феномен называют «дофаминовой одеждой», когда мы сознательно выбираем яркие вещи, чтобы улучшить эмоциональное состояние. Красный — повышает уверенность, желтый — заряжает энергией, зеленый — дарит покой и чувство гармонии.
Интересно: спортсмены, одетые в красное, чаще побеждают в соревнованиях. А женщины, которые носят яркий цвет, считают себя более привлекательными.
Топ-5 советов: как носить яркое, что бы у вам не было глуповатого вида
Начинайте с аксессуаров
Не готовы к желтому пальто или неоновому костюму, выберите:
бирюзовую сумку
коралловая обувь
шарф фуксии
серьги в форме апельсинов
Яркий аксессуар легко соединить с базовыми вещами и это отличный способ начать экспериментировать.
Добавляйте цвет в привычные образы
Попробуйте заменить черную рубашку на синюю кобальтовую, а серый свитер — на голубой. Постепенное добавление оттенков менее стрессово, чем радикальные изменения, но эффект мгновенный.
Лайфхак: поднесите цветную вещь к лицу перед зеркалом. Если тон кожи «оживает» — этот оттенок ваш. Если бледнеет, лучше использовать этот цвет для низа или аксессуаров.
Экспериментируйте с принтами
Не обязательно одевать цветочное платье, начните со сдержанных узоров:
тонкие полоски
мелкая клеточка
деликатный анималистический принт (может маскировать животик)
геометрия в контрастном цвете
Такие вещи оживляют образ, но не кричат слишком громко.
Делайте акценты на любимых зонах
Если у вас изящные лодыжки — наденьте цветные туфли. У вас хорошие руки — выберите блузу яркого цвета с коротким рукавом. Таким образом, вы подчеркиваете преимущества и не перегружаете образ.
Не бойтесь цвета — почувствуйте его силу
У вас всегда есть выбор:
Носить лимонный вместо белого
Выбрать мятное платье вместо классического черного
Попробовать розовый тотал-лук (который сейчас в топе трендов)
Помните: стиль — это прежде всего об уверенности, а не только трендах. Вы в центре.
Горячие цвета сезона: что выбрать весной и летом 2025
Зеленый во всех оттенках — лайм, нефрит, фисташка. Идеален для рубашек, жакетов, даже купальников.
Огненно-оранжевый — теплый, энергичный, подходит практически всем. Имеет отличный вид на платьях и юбках.
Фуксия и розовый — победители сезона на подиумах. От идеальных коктейльных платьев до блестящих купальников.
Кремово-желтый — мягкий вариант для ценителей сдержанных решений, особенно в блузках, платьях и жакетах.
Не только одежда: цветной макияж — ваш союзник
Не хотите экспериментировать с гардеробом — добавьте яркость в макияж. Попробуйте:
коралловую помаду
голубую подводку
румяная в оттенках персика
Это небольшое, но заметное обновление, которое поднимет настроение.
Смена стиля — не о потере себя, а о новых ощущениях. Не бойтесь выглядеть «слишком ярким». Цвета — это способ показать миру собственное настроение. Смело экспериментируйте, находите свой любимый оттенок и позвольте себе сиять.