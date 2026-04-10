- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Как правильно подбирать украшения под одежду: модные советы от Андре Тана
Дизайнер рассказал, какие из аксессуаров этого сезона must-have и как их носить.
Любая одежда + большая брошь
Брошь — акцент, который можно добавить к почти любому образу. Не бойтесь украшать жакеты, рубашки, пальто, платья или базовые футболки. Выбирайте скульптурные формы, носите одну акцентную или создавайте композицию из нескольких.
Декольте + чокер
Платье или топ с открытой зоной декольте лучше всего сочетается с ожерельем или чокером. Украшение не должно быть слишком большим или мелким. Важно подчеркнуть шею и заполнить пустое пространство.
Свитер + массивные браслеты
Массивные браслеты поверх свитера — такой прием может сделать его интереснее. Браслеты могут быть любыми — от позолоченных до пластиковых.
V-образный вырез + подвеска
Этот прием идеально подходит для офиса. Минималистичная подвеска с классической рубашкой будет выглядеть строго, но не скучно. А пара расстегнутых пуговиц превратит образ из делового в вечерний.