Как правильно подбирать украшения под одежду: модные советы от Андре Тана

Дизайнер рассказал, какие из аксессуаров этого сезона must-have и как их носить.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Любая одежда + большая брошь

Брошь — акцент, который можно добавить к почти любому образу. Не бойтесь украшать жакеты, рубашки, пальто, платья или базовые футболки. Выбирайте скульптурные формы, носите одну акцентную или создавайте композицию из нескольких.

Декольте + чокер

Платье или топ с открытой зоной декольте лучше всего сочетается с ожерельем или чокером. Украшение не должно быть слишком большим или мелким. Важно подчеркнуть шею и заполнить пустое пространство.

Свитер + массивные браслеты

Массивные браслеты поверх свитера — такой прием может сделать его интереснее. Браслеты могут быть любыми — от позолоченных до пластиковых.

V-образный вырез + подвеска

Этот прием идеально подходит для офиса. Минималистичная подвеска с классической рубашкой будет выглядеть строго, но не скучно. А пара расстегнутых пуговиц превратит образ из делового в вечерний.

Следующая публикация

