Как правильно подобрать джинсы к своему типу фигуры: Андре Тан дал новые модные советы
Дизайнер рассказал, какие фасоны подчеркнут талию, а какие добавят объема.
ПРЯМОУГОЛЬНИК
Джинсы wide leg или широкие прямые с высокой посадкой добавят объем и создадут визуальную талию, а силуэт сделают более выразительным.
ГРУША
Темные wide leg или клеш от колена с высокой посадкой выровняют бедра и голени, а ноги сделают длиннее.
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Прямые джинсы или легкий клеш с высокой посадкой подчеркнут талию и создадут ровный силуэт, повторяя естественные пропорции.
ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Светлые wide leg или relaxed fit джинсы добавят объем в нижней части, уравновешивая широкий верх.
ОВАЛ
Straight или wide leg средней/высокой посадки создают ровный силуэт, не подчеркивают живот, и аккуратно смотрятся в однотонных оттенках.