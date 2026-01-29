ТСН в социальных сетях

Как правильно подобрать джинсы к своему типу фигуры: Андре Тан дал новые модные советы

Дизайнер рассказал, какие фасоны подчеркнут талию, а какие добавят объема.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

ПРЯМОУГОЛЬНИК

Джинсы wide leg или широкие прямые с высокой посадкой добавят объем и создадут визуальную талию, а силуэт сделают более выразительным.

ГРУША

Темные wide leg или клеш от колена с высокой посадкой выровняют бедра и голени, а ноги сделают длиннее.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Прямые джинсы или легкий клеш с высокой посадкой подчеркнут талию и создадут ровный силуэт, повторяя естественные пропорции.

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Светлые wide leg или relaxed fit джинсы добавят объем в нижней части, уравновешивая широкий верх.

ОВАЛ

Straight или wide leg средней/высокой посадки создают ровный силуэт, не подчеркивают живот, и аккуратно смотрятся в однотонных оттенках.

