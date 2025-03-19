Как правильно подобрать вещи под тип фигуры "песочные часы"

На самом деле, если у вас тип фигуры "песочные часы", одеваться очень просто, ведь вам доступны разнообразные силуэты и стили.

Издание Woman&Home рассказало, как одеваться, если вы обладательница фигуры типа "песочные часы". Форма тела "песочные часы" считается классической и женственной, ее часто ассоциируют со звездами старого Голливуда. Несмотря на выразительные изгибы, придающие этому силуэту особый шарм, для многих оказывается достаточно сложно выбрать одежду, которая будет подходить. Чтобы максимально подчеркнуть естественные преимущества, следует придерживаться определенных принципов стилизации.

Что такое форма тела "песочные часы"

Кристина Хендрикс / Фото: Getty Images

По сравнению с другими типами фигуры, такими как "яблоко", "груша" или "прямоугольник", силуэт "песочных часов" отличается сбалансированными пропорциями. Верхняя часть тела примерно отвечает по объему нижней, а талия отчетливо выражена. К характерным признакам этого типа фигуры относятся:

выраженная узкая талия;

пропорциональный бюст и бедра;

округлые плечи;

равномерное распределение веса по телу

Фигура "песочных часов" может быть в разных размерах, ведь главное – это баланс между верхней и нижней частями тела. Яркими примерами такого силуэта являются Мэрилин Монро и Кристина Хендрикс.

Что носить, если вы — "песочные часы"

Главный принцип подбора одежды для этой фигуры – подчеркивание талии и естественных изгибов. Лучше всего подойдут:

Облегающие и приталенные вещи, выделяющие талию.

Структурированные ткани, подчеркивающие форму, но не придающие лишний объем.

Одежда с поясом или вещи, которые можно дополнить ремнем.

V-образные вырезы, уравновешивающие пропорции и делающие акцент на шее.

Чтобы обеспечить идеальную посадку одежды, следует обратить внимание на индивидуальную корректировку вещей в ателье.

Лучшая одежда для типа фигуры "песочные часы"

Кристина Хендрикс / Фото: Getty Images

Пальто и куртки

Тренчи с поясом – отличный выбор, поскольку они помогают подчеркнуть талию и придать элегантность.

Косухи – приталенный крой этой верхней одежды способствует сохранению пропорций.

Приталенное пальто с запахом – отличный вариант, подчеркивающий талию.

Верх

Приталенные модели – футболки, боди или свитера, обжимающие фигуру.

Топы с запахом – акцент на талии.

V-образные вырезы – подчеркивают верхнюю часть тела, уравновешивая силуэт.

Низ

Джинсы с завышенной талией подчеркивают фигуру, обеспечивают идеальную посадку.

Джинсы-клеш и бутлег – уравновешивают пропорции.

Юбка карандаш – выделяют естественные изгибы, делая силуэт более выразительным.

Платья и комбинезоны

Обтягивающие платья – выгодно подчеркивают талию и форму бедер.

Платья с запахом – универсальный вариант, помогающий подчеркнуть фигуру.

Комбинезоны с широкими штанинами – гармонично балансирующие пропорции.

Какая одежда менее выгодна для фигуры "песочные часы"

Кристина Хендрикс / Фото: Associated Press

Хотя стиль – это всегда вопрос личных предпочтений, некоторые вещи могут не лучшим образом подчеркивать эту фигуру:

Прямые платья без акцента на талии могут сделать силуэт менее выразительным.

Слишком объемные вещи – например туники или бесформенные свитера, которые скрывают талию.

Декоративные детали в верхней части – например оборки или слишком глубокие вырезы, если не хочется делать акцент на бюсте.

Главный секрет успешного подбора гардероба для фигуры "песочные часы" – подчеркивание естественных изгибов. Выбирайте правильные силуэты, можно создавать гармоничные, стильные и элегантные образы, выгодно демонстрирующие фигуру. Однако самое важное – носить то, в чем чувствуется комфорт и уверенность.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Софи Лорен / Фото: Getty Images

Софи Лорен / Фото: Getty Images

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

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