Как правильно выбрать купальник: модные советы от Андре Тана

Дизайнер рассказал поклонницам, на что обратить внимание во время выбора пляжного лука.

Лето - время путешествий и отдыха у воды, поэтому не лишним будет приобрести новый купальник. Как его правильно выбрать в соответствии со своей фигурой, и на какие тренды обращать внимание рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Модные тренды 2021

Неон

И неважно, в каком количестве — будь-то весь купальник или отдельные его элементы. Хитяра — микс разных неоновых оттенков в одном (кстати, все они легко сочетаются между собой). Есть небольшое "но": неон хорошо смотрится лишь на загорелой коже (хотя бы немного).

Завязки

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И чем больше, тем лучше. Особенно если речь идет о классическом варианте бикини (тот самый, в котором минимум ткани), но с очень длинными шнурками. Их можно обернуть вокруг талии на несколько раз или же попробовать надеть в стиле Кайли Дженнер — перевернув верх от купальника "вверх ногами", скрестив на груди.

Принт "мелкий цветочек"

Особенно нежно и женственно будет смотреться цельный купальник. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Agua by Agua Bendita.

Минимализм

Однотонный купальник лаконичного кроя без декоративных элементов. Слитный или раздельный — неважно. Главное, чтобы он был лаконичным и однотонным.

Кроше

Вязаные или трикотажные купальники возвращаются. Да, это не особо практично (такой купальник будет долго сохнуть и даже может деформироваться в процессе), но это очень красиво. Кстати, верх от такого купальника также можно использовать в качестве топа с шортами, юбками, джинсами.

Terry Cloth

Текстура может быть разной: напоминать вафельное полотенце, гофрированную бумагу, шелк, который погладили при слишком большой температуре — это все подходит. Помните, что такая ткань всегда будет визуально немного увеличивать ваши объемы. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Hunza G.

Коррекция фигуры с помощью купальника

Невыраженная талия

Instagram Андре Тана

Широкие плечи

Instagram Андре Тана

Низки рост

Instagram Андре Тана

Широкие бедра

Instagram Андре Тана

Коррекция живота

Instagram Андре Тана

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