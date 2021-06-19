Как правильно выбрать купальник: модные советы от Андре Тана

Дизайнер рассказал поклонницам, на что обратить внимание во время выбора пляжного лука.
Лето - время путешествий и отдыха у воды, поэтому не лишним будет приобрести новый купальник. Как его правильно выбрать в соответствии со своей фигурой, и на какие тренды обращать внимание рассказал украинский дизайнер Андре Тан.
Модные тренды 2021
Неон
И неважно, в каком количестве — будь-то весь купальник или отдельные его элементы. Хитяра — микс разных неоновых оттенков в одном (кстати, все они легко сочетаются между собой). Есть небольшое "но": неон хорошо смотрится лишь на загорелой коже (хотя бы немного).
Завязки
И чем больше, тем лучше. Особенно если речь идет о классическом варианте бикини (тот самый, в котором минимум ткани), но с очень длинными шнурками. Их можно обернуть вокруг талии на несколько раз или же попробовать надеть в стиле Кайли Дженнер — перевернув верх от купальника "вверх ногами", скрестив на груди.
Принт "мелкий цветочек"
Особенно нежно и женственно будет смотреться цельный купальник. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Agua by Agua Bendita.
Минимализм
Однотонный купальник лаконичного кроя без декоративных элементов. Слитный или раздельный — неважно. Главное, чтобы он был лаконичным и однотонным.
Кроше
Вязаные или трикотажные купальники возвращаются. Да, это не особо практично (такой купальник будет долго сохнуть и даже может деформироваться в процессе), но это очень красиво. Кстати, верх от такого купальника также можно использовать в качестве топа с шортами, юбками, джинсами.
Terry Cloth
Текстура может быть разной: напоминать вафельное полотенце, гофрированную бумагу, шелк, который погладили при слишком большой температуре — это все подходит. Помните, что такая ткань всегда будет визуально немного увеличивать ваши объемы. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Hunza G.
Коррекция фигуры с помощью купальника
Невыраженная талия
Широкие плечи
Низки рост
Широкие бедра
Коррекция живота
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