Как приподнять грудь для идеального декольте в платье без бюстгальтера
Маленький лайфхак от фэшн-эксперта, который может спасти любой образ.
Бывает, что под идеальное платье с глубоким вырезом, открытой спиной или тонкими бретелями, категорически не подходит бюстгальтер. И даже самый деликатный бесшовный бра или силиконовые чашки иногда портят линию силуэта или выглядывают из-под ткани.
Если снять бра — не вариант, но хочется, чтобы грудь выглядела подтянутой, а декольте роскошным, фэшн-блогер и автор страницы SweaStyle предложила простой, но гениальный трюк, который стал вирусным в TikTok.
Как работает «лифтинг без бра»
Вам понадобится фэшн-лента — специальная клейкая лента, которую используют стилисты для фиксации одежды, чтобы она не сползала или не открывала лишнего. Но мало кто знает, что ее можно использовать и как альтернативу бюстгальтеру.
Как сделать «лифтинг» с помощью фэшн-ленты:
Отрежьте нужную длину ленты, ориентируйтесь на ширину груди.
Приклейте ее под грудью, начиная с одной стороны.
Протяните ленту под обеими грудями к другой стороне, немного приподнимите их вверх.
Зафиксируйте, слегка натяните ленту и эффект «лифтинга» появится мгновенно.
Результат — приподнятое, естественное декольте, без бретелек, швов или лишних контуров.
Советы
Выберите качественную ленту. Используйте только специальный фэшн-ленты для кожи, они надежно держат, но легко снимаются и не раздражают.
Очистите кожу перед нанесением, без крема или масла, иначе лента может не приклеиться.
Лучше попробовать заранее дома, чтобы найти идеальное натяжение и расположение.
Кому подойдет такой лайфхак
Такой способ прекрасно работает для платьев и топов из:
глубокими V-образными вырезами,
открытыми плечами или спиной,
деликатными тканями, где заметен каждый шов.
Идеально — для легких вечерних платьев, свадебных нарядов или фотосессий, когда важна чистота линии силуэта.
Не всегда нужен бюстгальтер, чтобы выглядеть уверенно. Иногда достаточно нескольких сантиметров фэшн-ленты и вы получаете идеальное декольте без компромиссов.