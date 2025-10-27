ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Как приподнять грудь для идеального декольте в платье без бюстгальтера

Маленький лайфхак от фэшн-эксперта, который может спасти любой образ.

Станислава Бондаренко
Как приподнять грудь для идеального декольте в платье без бюстгальтера

Как приподнять грудь для идеального декольте в платье без бюстгальтера / © Credits

Бывает, что под идеальное платье с глубоким вырезом, открытой спиной или тонкими бретелями, категорически не подходит бюстгальтер. И даже самый деликатный бесшовный бра или силиконовые чашки иногда портят линию силуэта или выглядывают из-под ткани.

Если снять бра — не вариант, но хочется, чтобы грудь выглядела подтянутой, а декольте роскошным, фэшн-блогер и автор страницы SweaStyle предложила простой, но гениальный трюк, который стал вирусным в TikTok.

Как работает «лифтинг без бра»

Вам понадобится фэшн-лента — специальная клейкая лента, которую используют стилисты для фиксации одежды, чтобы она не сползала или не открывала лишнего. Но мало кто знает, что ее можно использовать и как альтернативу бюстгальтеру.

Как сделать «лифтинг» с помощью фэшн-ленты:

  1. Отрежьте нужную длину ленты, ориентируйтесь на ширину груди.

  2. Приклейте ее под грудью, начиная с одной стороны.

  3. Протяните ленту под обеими грудями к другой стороне, немного приподнимите их вверх.

  4. Зафиксируйте, слегка натяните ленту и эффект «лифтинга» появится мгновенно.

Результат — приподнятое, естественное декольте, без бретелек, швов или лишних контуров.

Советы

  • Выберите качественную ленту. Используйте только специальный фэшн-ленты для кожи, они надежно держат, но легко снимаются и не раздражают.

  • Очистите кожу перед нанесением, без крема или масла, иначе лента может не приклеиться.

  • Лучше попробовать заранее дома, чтобы найти идеальное натяжение и расположение.

Кому подойдет такой лайфхак

Такой способ прекрасно работает для платьев и топов из:

  • глубокими V-образными вырезами,

  • открытыми плечами или спиной,

  • деликатными тканями, где заметен каждый шов.

  • Идеально — для легких вечерних платьев, свадебных нарядов или фотосессий, когда важна чистота линии силуэта.

Не всегда нужен бюстгальтер, чтобы выглядеть уверенно. Иногда достаточно нескольких сантиметров фэшн-ленты и вы получаете идеальное декольте без компромиссов.

