Как приталить оверсайз футболку

Мода последних лет активно вращается вокруг комфорта. Оверсайз футболки, широкие силуэты, многослойность — все это выглядит максимально удобно, но что делать, когда любимая футболка слишком мешковата или «съедает» фигуру, рассказала автор страницы SweaStyle.

Она предлагает гениально простое решение, которое уже покоряет TikTok и Instagram, трюк с обычной резинкой, который позволяет за секунды сделать образ собранным и более женственным.

Оверсайз не всегда уместен

Оверсайз может выглядеть стильно, но только при условии правильного баланса. Если футболка слишком широкая она скрывает пропорции, добавляет лишнего объема и делает образ менее структурированным.

Именно поэтому стилисты часто советуют «собирать» силуэт и тут на помощь приходят маленькие хитрости.

Лайфхак с резинкой

Этот метод максимально прост и не требует никаких навыков шитья:

Возьмите обычную тонкую резинку для волос Соберите лишнюю ткань футболки сзади, на талии Закрепите ее резинкой, будто делаете маленький хвостик из ткани Аккуратно заправьте хвостик внутрь под футболку

В результате, спереди футболка имеет ровный вид, а силуэт становится более приталенным и стильным.

Этот модный лайфхак работает почти всегда, но особенно уместен с джинсами или шортами на высокой посадке, в летних образах с легкой тканью, под жакет или рубашку или когда хочется выглядеть более собранно без лишних усилий.

Мода сегодня — это не только о трендах, но и о креативности. Иногда одна маленькая хитрость может полностью изменить образ. Лайфхак с резинкой — это быстрый, доступный и стильный способ сделать оверсайз-футболку приталенной без всяких затрат.

Поэтому в следующий раз, когда ваша футболка будет казаться слишком большой или широкой, не спешите ее откладывать. Возможно, ей просто нужна маленькая резинка.