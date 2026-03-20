108
Время на прочтение
2 мин

Как приталить оверсайз футболку с помощью резинки — простая хитрость

Оверсайз — это удобно, но иногда хочется немного формы и акцента на фигуре. Хорошая новость заключается в том, что для этого не нужно ничего перешивать.

Станислава Бондаренко
Как приталить оверсайз футболку

Мода последних лет активно вращается вокруг комфорта. Оверсайз футболки, широкие силуэты, многослойность — все это выглядит максимально удобно, но что делать, когда любимая футболка слишком мешковата или «съедает» фигуру, рассказала автор страницы SweaStyle.

Она предлагает гениально простое решение, которое уже покоряет TikTok и Instagram, трюк с обычной резинкой, который позволяет за секунды сделать образ собранным и более женственным.

Оверсайз не всегда уместен

Оверсайз может выглядеть стильно, но только при условии правильного баланса. Если футболка слишком широкая она скрывает пропорции, добавляет лишнего объема и делает образ менее структурированным.

Именно поэтому стилисты часто советуют «собирать» силуэт и тут на помощь приходят маленькие хитрости.

Лайфхак с резинкой

Этот метод максимально прост и не требует никаких навыков шитья:

  1. Возьмите обычную тонкую резинку для волос

  2. Соберите лишнюю ткань футболки сзади, на талии

  3. Закрепите ее резинкой, будто делаете маленький хвостик из ткани

  4. Аккуратно заправьте хвостик внутрь под футболку

В результате, спереди футболка имеет ровный вид, а силуэт становится более приталенным и стильным.

Этот модный лайфхак работает почти всегда, но особенно уместен с джинсами или шортами на высокой посадке, в летних образах с легкой тканью, под жакет или рубашку или когда хочется выглядеть более собранно без лишних усилий.

Мода сегодня — это не только о трендах, но и о креативности. Иногда одна маленькая хитрость может полностью изменить образ. Лайфхак с резинкой — это быстрый, доступный и стильный способ сделать оверсайз-футболку приталенной без всяких затрат.

Поэтому в следующий раз, когда ваша футболка будет казаться слишком большой или широкой, не спешите ее откладывать. Возможно, ей просто нужна маленькая резинка.

