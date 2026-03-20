Как приталить оверсайз футболку с помощью резинки — простая хитрость
Оверсайз — это удобно, но иногда хочется немного формы и акцента на фигуре. Хорошая новость заключается в том, что для этого не нужно ничего перешивать.
Мода последних лет активно вращается вокруг комфорта. Оверсайз футболки, широкие силуэты, многослойность — все это выглядит максимально удобно, но что делать, когда любимая футболка слишком мешковата или «съедает» фигуру, рассказала автор страницы SweaStyle.
Она предлагает гениально простое решение, которое уже покоряет TikTok и Instagram, трюк с обычной резинкой, который позволяет за секунды сделать образ собранным и более женственным.
Оверсайз не всегда уместен
Оверсайз может выглядеть стильно, но только при условии правильного баланса. Если футболка слишком широкая она скрывает пропорции, добавляет лишнего объема и делает образ менее структурированным.
Именно поэтому стилисты часто советуют «собирать» силуэт и тут на помощь приходят маленькие хитрости.
Лайфхак с резинкой
Этот метод максимально прост и не требует никаких навыков шитья:
Возьмите обычную тонкую резинку для волос
Соберите лишнюю ткань футболки сзади, на талии
Закрепите ее резинкой, будто делаете маленький хвостик из ткани
Аккуратно заправьте хвостик внутрь под футболку
В результате, спереди футболка имеет ровный вид, а силуэт становится более приталенным и стильным.
Этот модный лайфхак работает почти всегда, но особенно уместен с джинсами или шортами на высокой посадке, в летних образах с легкой тканью, под жакет или рубашку или когда хочется выглядеть более собранно без лишних усилий.
Мода сегодня — это не только о трендах, но и о креативности. Иногда одна маленькая хитрость может полностью изменить образ. Лайфхак с резинкой — это быстрый, доступный и стильный способ сделать оверсайз-футболку приталенной без всяких затрат.
Поэтому в следующий раз, когда ваша футболка будет казаться слишком большой или широкой, не спешите ее откладывать. Возможно, ей просто нужна маленькая резинка.