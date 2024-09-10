Как с помощью пояса визуально скорректировать фигуру

Люди, которые хотят выглядеть более стройными, высокими и даже создать иллюзию более длинных ног, могут легко сделать это с помощью одного лишь пояса.

Фешнблогер andrea's fashion galaxy говорит, что ее метод может сделать вас "стройнее и выше" с помощью одного только аксессуара.

Конечно, талия и мы можем меняться: похудели, немного набрали или просто хорошо поели, одежда, к сожалению, с нами не меняется, поэтому нужно как-то ее визуально обыграть. Автор показала как это сделать на примере своего розового платья.

Если по какой-то причине у вас появился животик, не надо паниковать, а надо сделать ампирный силуэт, то есть немного поднять талию.

Термин "имперская талия" используется в индустрии моды для обозначения высоты вашей талии. Ампирный силуэт был моден во времена Наполеона Бонапарта в 1800-х годах.

Дизайн, как правило, имеет форму А-силуэта, что создает иллюзию затянутой талии. Все, что вам нужно сделать, это одеть пояс немного выше, чем обычно, на животе, так чтобы он располагался прямо под вашим бюстом.

Таким образом вы скроете животик, оставите А-силуэт и визуально "вытянете" ноги.

Многие читатели одобрительно оценили лайфхак фэшнблогерки, ведь вы подчеркиваете талию и не ходите в балахоне, ваш силуэт остается соблазнительным, более того, благодаря такой хитрости вы визуально немного увеличиваете грудь.

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