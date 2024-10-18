Как сделать интересный принт на одежде с помощью отбеливателя

В интернете завирусилось видео, в котором пользователи делают цветочный и лиственный принц на одежде с помощью обычного отбеливателя.

За последние годы hand-made стал очень популярным, особенно выделяются идеи с использованием обычного отбеливателя. Один из самых интересных способов применения этого средства – создание уникальных принтов на одежде. Блогер alina.gnidenko решила проверить, работает ли подобный лайфхак и создать собственный дизайн обычного черного худа.

Вам понадобятся:

Обычные листья

Отбеливатель

Бумажные полотенца

Что делать:

Налейте в стеклянную плоскую емкость отбеливатель; Мокните листок в отбеливатель и приложите влажной стороной на худи, сверху приложите бумажное полотенце и слегка придавите листок; Затем просто ждите, когда проявится рисунок.

Блогер luk.karpova также решила проверить и повторить этот лайфхак, но поделилась с читателями собственными коррективами, чтобы рисунок был именно такой, как вы ожидаете.

Итак, советы блогера:

Итак, для того чтобы получались красивые листочки, которые не будут напоминать просто светлые пятна или их очертания, нужно использовать "сухой" отбеливатель. То есть немного налить отбеливателя в емкость, распределить его по поверхности, чтобы почти не было влажности и только тогда прикладывать листок; Кроме того, лист нужно прикладывать тыльной стороной, чтобы лучше ощущались его жилки.

Советы:

Композиционно создавайте рисунок по своему усмотрению. Это может быть только пара листочков или очень много;

Не забудьте также подложить под ткань на которую вы наносите узор, плотный пакет, чтобы отпечаток не перебился на другую сторону вашего худи;

Также лучше делать все это в рукавицах, чтобы не повредить кожу рук.

Можете использовать разные листочки и даже веточки елок.

Использование отбеливателя для создания принтов на одежде – это не только креативный способ обновить гардероб, но и отличная возможность развить свои дизайнерские навыки. Попробуйте этот простой и доступный метод, чтобы придать вашей одежде новую жизнь и выразить свою индивидуальность.

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