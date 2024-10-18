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Как сделать интересный принт на одежде с помощью отбеливателя

Как сделать интересный принт на одежде с помощью отбеливателя

Принт на одежде / Фото: Credits

В интернете завирусилось видео, в котором пользователи делают цветочный и лиственный принц на одежде с помощью обычного отбеливателя.

За последние годы hand-made стал очень популярным, особенно выделяются идеи с использованием обычного отбеливателя. Один из самых интересных способов применения этого средства – создание уникальных принтов на одежде. Блогер alina.gnidenko решила проверить, работает ли подобный лайфхак и создать собственный дизайн обычного черного худа.

Вам понадобятся:

  • Обычные листья
  • Отбеливатель
  • Бумажные полотенца

Что делать:

  1. Налейте в стеклянную плоскую емкость отбеливатель;
  2. Мокните листок в отбеливатель и приложите влажной стороной на худи, сверху приложите бумажное полотенце и слегка придавите листок;
  3. Затем просто ждите, когда проявится рисунок.
@alina.gnidenko

Сохраняй идею себе!

♬ She Knows — J. Cole

Блогер luk.karpova также решила проверить и повторить этот лайфхак, но поделилась с читателями собственными коррективами, чтобы рисунок был именно такой, как вы ожидаете.

Итак, советы блогера:

  1. Итак, для того чтобы получались красивые листочки, которые не будут напоминать просто светлые пятна или их очертания, нужно использовать "сухой" отбеливатель. То есть немного налить отбеливателя в емкость, распределить его по поверхности, чтобы почти не было влажности и только тогда прикладывать листок;
  2. Кроме того, лист нужно прикладывать тыльной стороной, чтобы лучше ощущались его жилки.

Советы:

  • Композиционно создавайте рисунок по своему усмотрению. Это может быть только пара листочков или очень много;
  • Не забудьте также подложить под ткань на которую вы наносите узор, плотный пакет, чтобы отпечаток не перебился на другую сторону вашего худи;
  • Также лучше делать все это в рукавицах, чтобы не повредить кожу рук.
  • Можете использовать разные листочки и даже веточки елок.
@luk.karpova Заходи в мой инстамагазин❤️ #вещиукраина #украинскийпроизводительодежды #украинаукраїнськийтекток #ненадежно #укродяг ♬ оригинальный звук — Luk Karpova

Использование отбеливателя для создания принтов на одежде – это не только креативный способ обновить гардероб, но и отличная возможность развить свои дизайнерские навыки. Попробуйте этот простой и доступный метод, чтобы придать вашей одежде новую жизнь и выразить свою индивидуальность.

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