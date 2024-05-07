Как сделать принт на одежде из натуральных цветов: очень интересный лайфхак

Цветочный принт на ткани – это всегда стильно и модно. Предлагаем тебе сделать его самостоятельно, на одежде с помощью свежих цветов.

Цветочный принт очень популярен, это то, что не выходит из моды. Дизайнеры используют цветочные мотивы почти в каждой своей коллекции. Цветочный наряд – это эстетика и мотивы природы, которой вдохновляются художники.

Сегодня же любой продукт, изготовленный из натуральной ткани, можно легко и собственноручно украсить узорами растений. Особенность такой техники состоит в ее эксклюзивности, ведь даже желая воспроизвести предыдущий узор, таким же он не получится. Поэтому вы создадите уникальную и неповторимую композицию, которой можно будет кичиться каждый день на собственной одежде. В этом нам поможет HammerFlower.

Возьмите ткань из натурального материала и подготовьте желаемые для нанесения цветы и растения. Цветы должны быть максимально свежими и "сочными" – это одно из важнейших условий техники нанесения узора на ткань. Далее создайте свой дизайн, композиционно разложив на ткани цветы. Возьмите кусок пластика необходимого размера, чтобы вам было удобно работать. Желательно, что бы он был прозрачный, для контроля процесса нанесения. Затем дело за молотком или чем-то тяжелым, что вам удобно держать в руке. Начните осторожно вбивать цветы в ткань.

Создавайте свой шедевр на разных оттенках, используя максимально разные растения: цветы, листики и все, что может «дать» краску и узор. Автор видео в комментариях отмечает, чтобы рисунок держался лучше и дольше, ваше изделие можно на несколько минут замочить в уксусе и в дальнейшем стирать только ручной стиркой. Конечно, следует понимать, что с каждой последующей стиркой цвета будут тускнеть и отстирываться. А это в свою очередь предоставит вам возможность создать что-то интересное на любимой вещи, не тратя средства на покупку новой.

Кроме того, подобные цветочные композиции вы можете создать не только на одежде, но, например, на шторах, скатертях или салфетках, и даже на бумаге. Можно создать эксклюзивные открытки на подарок, или же картины для интерьера стен вашего дома. Такие работы очень интересны и уникальны, поэтому станут изюминкой для разных стилей и дизайнов.

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