Как сделать садовый фартук из старых джинсов: лайфхак от садовницы

Садовые фартуки стоят немалых денег, а мы предлагаем хитрость, которая поможет вам быстро сделать его своими руками.

В одном из своих видео садовница Alevtina Lobach рассказывает о крутом лайфгаке, как из старых джинсов, которые вы хотели вынести на помойку, сделать удобный и практичный фартук.

К примеру, вы хотите работать в саду и вам нужны несколько вещей, таких, как секатор, ножницы, конечно, где-то рядом должен также быть телефон.

Для разрешения этой ситуации, вам понадобятся старые джинсы. Отрежьте их заднюю часть, там, где два кармана, полностью оставив пояс. И теперь, берете свой модный садовый передник и надеваете карманами вперед, просто застегивая пояс.

Теперь в карманы спереди вы можете положить все необходимое. По желанию можете дошить туда еще карманы и сделать столько фартуков, сколько собрались выбрасывать джинсов.

Некоторые из комментаторов пишут, что фартук можно одевать карманами назад. Тогда вы не пораните ногу ножницами, которые можете положить в карман спереди и вам будет легче присесть, ведь ничего не будет мешать.

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