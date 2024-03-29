Как сделать высокий и густой хвост, даже если у вас тонкие волосы

Высокий хвост – это не только практичная прическа, но и эстетический элемент стиля.

Высокий хвост может придать элегантности и грации вашему образу и подчеркнуть черты лица.

Стилист, эксперт по красоте и уходу за телом Крис Эпплтон поделился лайфхаком, как сделать густой хвост даже обладательницам тонких волос.

Для этого вам понадобится всего 2 резинки для волос.

Процесс достаточно прост: разделите ваши волосы на две горизонтальные части. Поднимите верхнюю часть волос и завяжите в высокий хвост. Затем разделите нижнюю на две части и закрепите на предыдущем хвосте.

Этот метод прекрасно подходит для тех, у кого тонкие и редкие волосы. Ваш хвост станет не только густым, но и придаст вашему образу элегантности.

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