Как сделать высокий и густой хвост, даже если у вас тонкие волосы

Высокий хвост – это не только практичная прическа, но и эстетический элемент стиля.
Высокий хвост может придать элегантности и грации вашему образу и подчеркнуть черты лица.
Стилист, эксперт по красоте и уходу за телом Крис Эпплтон поделился лайфхаком, как сделать густой хвост даже обладательницам тонких волос.
Для этого вам понадобится всего 2 резинки для волос.
Процесс достаточно прост: разделите ваши волосы на две горизонтальные части. Поднимите верхнюю часть волос и завяжите в высокий хвост. Затем разделите нижнюю на две части и закрепите на предыдущем хвосте.
@colorwow.hair Такие ваши понитаил на данный уровень с этим приятным hack hack @chrisappletonhair
Этот метод прекрасно подходит для тех, у кого тонкие и редкие волосы. Ваш хвост станет не только густым, но и придаст вашему образу элегантности.
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