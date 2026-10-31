Как скрыть животик после 40 лет: 6 стильных хитростей от персонального стилиста

Как скрыть животик после 40 лет / © Getty Images

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Знакомая ситуация, когда любимые джинсы уже не застегиваются так легко, привычные платья сидят по-другому, а в примерочной хочется смотреть на себя только спереди. Персональный стилист Хелен Ричардсон хорошо знает эту историю не только по опыту своих клиенток. Она сама переживает изменения фигуры в период менопаузы и делится шестью простыми хитростями, которые помогут подчеркнуть силуэт, чувствовать себя увереннее и не отказываться от красивой одежды.

Однако стилистка предлагает изменить сам подход к выбору одежды. Цель — не просто скрыть живот, а научиться так работать с пропорциями, тканями и силуэтами, чтобы нравиться себе в зеркале.

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Длина верха

Иногда весь секрет удачного образа — в нескольких сантиметрах ткани. Если футболка или блузка заканчивается именно на самой широкой части живота, эта линия может визуально подчеркнуть середину силуэта.

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Попробуйте модели, край которых проходит чуть выше или ниже этой зоны. Так можно создать более гармоничные пропорции и избежать резкого горизонтального акцента. Очень хорошо смотрятся рубашки, блузки и трикотажные топы, которые можно заправить спереди лишь частично. Такой небольшой стилистический приём придаёт образу непринуждённость и помогает обозначить линию талии без лишнего обтягивания.

Модный лайфхак: примерьте одну и ту же вещь в нескольких вариантах — навыпуск, с частично заправленным передом и полностью заправленной. Результат может приятно удивить.

Подчеркивайте талию, но без тугих поясов

Выразительная талия не обязательно означает узкий ремень, который врезается в живот. Наоборот, слишком тугой пояс может образовывать складки ткани и доставлять дискомфорт.

Гелен советует мягко подчеркивать силуэт. Для этого подойдут частично заправленная блузка, платье с нежной драпировкой или жакет, который носят расстегнутым. Вертикальные линии жакета визуально удлиняют силуэт, а продуманный крой придаёт образу структуру.

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Есть и ещё одна важная деталь — так называемый «страх бокового профиля». Многие женщины смотрят на себя сбоку и расстраиваются, что живот кажется более заметным. Однако тело не должно выглядеть одинаково с любого ракурса — это нормальная анатомия, а не недостаток, который нужно срочно исправлять. Поэтому не превращайте примерочную в комнату для самокритики. Лучше посмотрите, как вещь сидит в движении, удобно ли в ней сидеть и ходить, нравится ли вам образ в целом.

Играйте с пропорциями

Чтобы образ выглядел гармонично, важно учитывать не только отдельную вещь, но и то, с чем вы её сочетаете. Если выбираете свободную блузку, попробуйте дополнить её прямыми джинсами или брюками более лаконичного кроя. А если душа просит модных широких брюк, уравновесьте их верхом, который мягко повторяет линии тела, но не чрезмерно обтягивает его.

Это не строгие правила и уж точно не запрет на объемные силуэты. Оверсайз может выглядеть очень стильно — главное, чтобы образ имел задуманную форму, а не напоминал случайный набор вещей на несколько размеров больше. Попробуйте сочетать разные фактуры, длины и объемы. Например, свободная рубашка, прямые джинсы и структурированная сумка создадут современный повседневный образ без лишних усилий.

Мягко ниспадающие ткани

Материал не менее важен, чем фасон. Тонкий трикотаж, плотно облегающий тело, может подчеркивать каждую складку и создавать ощущение, что одежда сидит слишком узко. Вместо этого обратите внимание на плотный хлопок, качественный креп и ткани с хорошей драпировкой. Они могут плавно ниспадать по фигуре, не прилипать к животу и при этом сохранять форму.

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Это не значит, что нужно навсегда отказаться от трикотажа. Важны его плотность, эластичность и качество. Удачный трикотажный верх может выглядеть великолепно, если он не сдавливает тело и удобно сидит.

При примерке обращайте внимание не только на то, как вещь смотрится перед зеркалом, но и на ощущения, например, не тянет ли ткань, не собирается ли она в неудобные складки и легко ли вам двигаться. Комфорт — это не бонус, а часть стильного образа.

Не бойтесь примерить вещь на размер больше

Цифра на ярлыке порой оказывает удивительное влияние на настроение. Если привычный размер вдруг стал тесен, легко решить, что проблема в фигуре. Однако одежда не должна служить проверкой на соответствие прежним параметрам. Гелен советует примерить следующий размер: иногда это полностью меняет посадку вещи. Ткань начинает лучше ложиться, пуговицы не натягиваются, а силуэт выглядит более аккуратно.

К тому же размеры различаются в зависимости от бренда, фасона и конкретной модели. Поэтому ориентироваться только на цифру на этикетке — не лучшая стратегия. Помните, одежда должна подходить вашему телу, а не тело — одежде определенного размера. Если вещь сидит лучше на размер больше, это не компромисс, а удачный выбор.

Выделяйте лицо с помощью аксессуаров

Украшения, шарфы и яркая помада — не просто красивые мелочи. Они помогают расставить акценты и придать образу индивидуальность. Выразительные серьги, интересное колье, красочный платок или помада насыщенного оттенка привлекают внимание к лицу. Это придает образу завершенность и позволяет поиграть с цветом даже тогда, когда основа гардероба довольно сдержанная.

Не нужно ограничиваться черным, серым и темно-синим только потому, что хочется визуально скорректировать силуэт. Яркие оттенки, принты и интересные аксессуары могут стать частью вашего стиля в любом возрасте.

Попробуйте начать с малого, например, добавьте к привычному образу крупные серьги, шелковый платок или сумку необычного цвета. Иногда именно одна деталь делает наряд более современным.

Чего лучше избегать

Хелен также напоминает о нескольких привычках, которые могут помешать найти свой стиль:

Не прячьтесь постоянно в бесформенной одежде, если на самом деле любите четкие силуэты

Не выбирайте слишком тонкие ткани, которые постоянно приходится поправлять

Не терпите вещи, которые жмут, только ради привычного размера

Не отказывайтесь от цветов, принтов и модных деталей из-за неуверенности в своей фигуре

Не оценивайте себя исключительно со стороны и не сравнивайте сегодняшнее тело с телом 10 или 20-летней давности.

И самое главное — не стоит превращать выбор одежды в бесконечный поиск способов скрыть себя. Гардероб должен помогать вам выражать свою индивидуальность, а не напоминать о каждой перемене тела.

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