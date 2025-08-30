Как сочетать цвета легко и стильно: три совета от Андре Тана

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Контраст или монохром

Выбирай противоположные цвета, если хочешь создать яркий образ или разные оттенки одного цвета, чтобы достичь элегантности и спокойствия.

Пример контраста: синий костюм и оранжевая сумка или обувь.

Пример монохрома: голубая рубашка + синяя юбка + темно-синие аксессуары.

Правило трех цветов

В одном образе достаточно максимум трех цветов. Один — базовый, второй — дополнительный, третий — акцент. Это помогает избежать хаоса и сделать лук гармоничным

Пример: черные джинсы + серый свитер + красная сумка.

Начни с базы

Это цвета, которые сочетаются со всем: белый, черный, серый, бежевый, деним. Они создают основу для любого образа, к которому легко добавить любой яркий элемент.

Например: белая рубашка + черные брюки + яркий аксессуар.