Как сочетать цвета легко и стильно: три совета от Андре Тана
Дизайнер собрал для вас три простых правила сочетания цветов, которые работают всегда. Благодаря этим модным лайфхакам вы узнайте, как создавать гармоничные образы.
Контраст или монохром
Выбирай противоположные цвета, если хочешь создать яркий образ или разные оттенки одного цвета, чтобы достичь элегантности и спокойствия.
Пример контраста: синий костюм и оранжевая сумка или обувь.
Пример монохрома: голубая рубашка + синяя юбка + темно-синие аксессуары.
Правило трех цветов
В одном образе достаточно максимум трех цветов. Один — базовый, второй — дополнительный, третий — акцент. Это помогает избежать хаоса и сделать лук гармоничным
Пример: черные джинсы + серый свитер + красная сумка.
Начни с базы
Это цвета, которые сочетаются со всем: белый, черный, серый, бежевый, деним. Они создают основу для любого образа, к которому легко добавить любой яркий элемент.
Например: белая рубашка + черные брюки + яркий аксессуар.