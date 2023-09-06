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Как создать стильный осенний образ: модные советы от Андре Тана

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Как создать стильный осенний образ: модные советы от Андре Тана

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

Дизайнер Андре Тан поделился несколькими советами, как собрать удачный осенний лук.

1. Начинайте србирать образ с базового элемента

Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа, помните об этом.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

2. Не бойтесь текстур и разных материалов

Кожа, замша, шерсть, хлопок – выбирайте и сочетайте!

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

3. Не забываем об аксессуарах

Аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения. Экспериментируйте!

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

4. Подбирайте уместную обувь

Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки – стильных вариантов этой осенью очень много.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

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