Как стать королевой выпускного бала: 5 модных советов от Андре Тана

"Выпускной – это особый день, когда хочется выглядеть на все 10000%. И чтобы потом просматривать свои фото из выпускного альбома с улыбкой, а не чувством стыда, предлагаю разобраться, в чем лучше быть на выпускном", — пишет дизайнер.

1. Кукольное платье

Невероятно и романтичный вариант, который подойдет молодым красавицам. Вы прощаетесь с детством, поэтому именно этот фасон будет очень символичен. Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы.

2. Силуэтное платье

Элегантность и утонченность – это об этом образе. Подчеркните все преимущества приталенным кроем и изысканными деталями и не останетесь без внимания.

3. Макси-платье

Классика, которая никогда не выходит из моды. Выбирайте модели из легких струящихся тканей, таких как шелк, шифон или атлас, чтобы подчеркнуть свою красоту. Не забудьте про аксессуары: массивные серьги, изящное колье или клатч сделают образ еще более эффектным.

4. Костюм

Стильный и дерзкий выбор для тех, кто хочет выделиться. Сочетайте жакет с брюками или юбкой, играйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.

5. Комбинезон

Вариант, не сковывающий движения и позволяющий чувствовать себя уверенно. Выбирайте модели из струящихся тканей, или с интересными деталями, чтобы сделать образ более праздничным.

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