Как стилизовать джинсы и пиджак для повседневной одежды: 7 идей

Джинсы и пиджак – стильное сочетание, которое никогда не подведет. Простота и шик – вот две основные черты этой комбинации, являющейся настоящей классикой моды. Это универсальный образ, к которому можно возвращаться снова и снова, независимо от времени года и времени.

Издание Woman&Home поделилось 7 способами стилизовать джинсы и пиджак, чтобы создать элегантный и непринужденный повседневный образ. Среди множества модных сочетаний джинсы и пиджак остаются верными союзниками, создают стильную "униформу", подходящую для любой ситуации. Это главные элементы капсульного гардероба, позволяющие экспериментировать с множеством стилей благодаря разнообразию фасонов и силуэтов. От объемного пиджака с прямыми джинсами до укороченного жакета в паре с мешковатыми джинсами 90-х – вариаций этого ансамбля множество.

Джинсы и пиджак – это идеальное решение для стиля элегантный casual, позволяющий легко переходить от делового дня к вечернему выходу. Беспроигрышная комбинация для работы, прогулки, свидания или выходных. Комбинируя пиджак с расслабленным фасоном джинсов, вы достигаете баланса между официальностью и повседневным стилем.

Надеть пиджак с джинсами – это быстрый и простой способ создать элегантный повседневный образ. Прекрасное решение для весенних образов, когда слишком тепло для пальто, но еще прохладно для легкой одежды. Лучшее в этом ансамбле то, что эти вещи, скорее всего, уже есть в вашем гардеробе и они никогда не выйдут из моды.

Джинсы и пиджак для офиса

Офисный дресс-код с годами стал менее строгим, и джинсы все чаще становятся частью делового стиля. Главное правило – избегать слишком потертых или рваных моделей, предпочитая темные оттенки и классические силуэты. Идеальным выбором станут черные или темно-синие джинсы прямого или приталенного кроя.

Дополните образ нейтральным пиджаком – черным, серым или бежевым – а также рубашкой, приталенной футболкой или элегантным трикотажем. Завершить образ поможет обувь на каблуке – классические туфли или изящные мюли. Это будет выглядеть профессионально и сдержанно, а также позволит вам сосредоточиться на работе.

Джинсы и пиджак для свидания

Если вы ищете образ для романтической встречи, джинсы и пиджак – беспроигрышный вариант. Внесите немного игривости, выбрав цветной блейзер или добавив аксессуары – блестящую сумочку или яркую обувь.

Для дневного свидания подойдут стильные кроссовки или балетки, а для вечера – элегантные босоножки или туфли на каблуке. Под блейзер можно надеть шелковый топ или атласную майку, создать женственный и утонченный образ.

Джинсы и пиджак для выходных

Как стилизовать джинсы и пиджак для повседневной одежды / Фото: Getty Images

Прогулка по парку, бранч с друзьями или поездка за город – этот ансамбль подходит для любой активности выходного дня. Играйте с пропорциями: оверсайз-пиджак прекрасно сочетается с джинсами в стиле 90-х.

Для завершения образа выберите массивные украшения, элегантную сумку и обувь – от белых кроссовок до босоножек на толстой подошве.

Прямые джинсы и блейзер

Классическое сочетание – прямые джинсы и блейзер – подходит всем. Для оригинальности заверните края джинсов или выберите укороченный фасон, чтобы подчеркнуть обувь. Разместите белую футболку и лоферы для сдержанного, но стильного вида.

Узкие джинсы и блейзер

Скини все еще остаются в моде. Чтобы сбалансировать силуэт, выбирайте удлиненный блейзер или двухбортную модель с поясом. Это создаст женственный и изысканный вид. Блейзер с поясом делает акцент на талии и придает структурность. Сочетайте его с черными скини и классическими туфлями для элегантного вида.

Широкие джинсы и блейзер

Широкие джинсы – комфортный тренд, удлиняющий ноги. Соединяйте их со структурированным блейзером, чтобы создать баланс в силуэте. Для ретро-образа добавьте жакет в клетку и ботинки на каблуке.

Джинсы багги и пиджак

Для расслабленного, но стильного образа выбирайте мешковатые джинсы с пиджаком, который придает изысканность. Комбинация с металлическими или блестящими деталями поднимет образ на новый уровень. Темные джинсы и структурированный блейзер – идеальны для офиса, тогда как светлые, потертые модели больше подходят для неформальных выходов.

Как стилизовать джинсы и пиджак для повседневной одежды / Фото: Getty Images

Джинсы и пиджак – это универсальное сочетание, легко адаптируемое под любую ситуацию. Выбирайте правильный фасон и аксессуары, и вы можете создавать множество стильных образов, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Мы также писали о том, как подобрать джинсы под тип вашей фигуры.

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