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Как стилизовать классическую рубашку: совет фэшн-блогера

Как стилизовать классическую рубашку: совет фэшн-блогера

Как стилизовать классическую рубашку / Фото: Getty Images

Классическая рубашка – базовая вещь, которая может стать стильным и универсальным элементом вашего гардероба, если вы знаете, как ее правильно носить.

На странице mariceliawiesboeck поделились интересным лайфхаком, который поможет вам добавить нотку креативности в образ.

Что делать:

  • Наденьте рубашку и оставьте две нижние пуговицы незастегнутыми;
  • Один хвостик рубашки проденьте между двумя нижними застегнутыми пуговицами;
  • Второй хвостик проденьте в петельку ткани, которая образовалась после того, как вы просунули первый кончик;
  • Затем подтяните кончики, чтобы они выглядели аккуратно. Зрительно это должно напоминать завязанную спереди рубашку;
  • Последний штрих – заправьте кончики рубашки в джинсы. Это не только подчеркнет вашу талию, но и создаст стильный, утонченный образ.

Завязанный хвостик придает игривости, а заправленные кончики в джинсы делают образ аккуратным и завершенным. Этот простой, но эффективный трюк позволит вам превратить классическую рубашку в модный элемент вашего гардероба.

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