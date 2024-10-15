Как стилизовать классическую рубашку: совет фэшн-блогера

Классическая рубашка – базовая вещь, которая может стать стильным и универсальным элементом вашего гардероба, если вы знаете, как ее правильно носить.

На странице mariceliawiesboeck поделились интересным лайфхаком, который поможет вам добавить нотку креативности в образ.

Что делать:

Наденьте рубашку и оставьте две нижние пуговицы незастегнутыми;

Один хвостик рубашки проденьте между двумя нижними застегнутыми пуговицами;

Второй хвостик проденьте в петельку ткани, которая образовалась после того, как вы просунули первый кончик;

Затем подтяните кончики, чтобы они выглядели аккуратно. Зрительно это должно напоминать завязанную спереди рубашку;

Последний штрих – заправьте кончики рубашки в джинсы. Это не только подчеркнет вашу талию, но и создаст стильный, утонченный образ.

Завязанный хвостик придает игривости, а заправленные кончики в джинсы делают образ аккуратным и завершенным. Этот простой, но эффективный трюк позволит вам превратить классическую рубашку в модный элемент вашего гардероба.

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