Как стилизовать классическую рубашку: совет фэшн-блогера

Классическая рубашка – базовая вещь, которая может стать стильным и универсальным элементом вашего гардероба, если вы знаете, как ее правильно носить.
На странице mariceliawiesboeck поделились интересным лайфхаком, который поможет вам добавить нотку креативности в образ.
Что делать:
- Наденьте рубашку и оставьте две нижние пуговицы незастегнутыми;
- Один хвостик рубашки проденьте между двумя нижними застегнутыми пуговицами;
- Второй хвостик проденьте в петельку ткани, которая образовалась после того, как вы просунули первый кончик;
- Затем подтяните кончики, чтобы они выглядели аккуратно. Зрительно это должно напоминать завязанную спереди рубашку;
- Последний штрих – заправьте кончики рубашки в джинсы. Это не только подчеркнет вашу талию, но и создаст стильный, утонченный образ.
Завязанный хвостик придает игривости, а заправленные кончики в джинсы делают образ аккуратным и завершенным. Этот простой, но эффективный трюк позволит вам превратить классическую рубашку в модный элемент вашего гардероба.
Читайте также:
- Интересный лайфхак: как сузить широкие джинсы
- Интересный лайфхак: как приталить широкое платье
- Топ-5 способов стилизовать кожаную одежду — обязательную вещь этого сезона