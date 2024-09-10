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Как стилизовать широкую рубашку: блогер показала, как разнообразить свой повседневный образ

Как стилизовать широкую рубашку: блогер показала, как разнообразить свой повседневный образ

Фото: Getty Images

Благодаря этому методу вы сможете интересно и всегда по-разному стилизовать одну и ту же рубашку.

Фешнблогер CARLАPÉREZ показала своим подписчикам, как стилизовать и сделать приталенной широкую рубашку.

Что понадобится:

  • Большая булавка;
  • Платок.

Что делать:

  • Возьмите обычную булаву и закрепите ее изнутри на боковом шве рубашки на уровне талии;
  • Затем возьмите платок и проденьте один его конец в дырку для пуговицы на уровне талии, а другой в булаву;
  • С помощью платка стяните рубашку и завяжите бантик.

При необходимости рубашку можно заправить или оставить на выпуск.

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