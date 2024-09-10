Как стилизовать широкую рубашку: блогер показала, как разнообразить свой повседневный образ

Благодаря этому методу вы сможете интересно и всегда по-разному стилизовать одну и ту же рубашку.
Фешнблогер CARLАPÉREZ показала своим подписчикам, как стилизовать и сделать приталенной широкую рубашку.
Что понадобится:
- Большая булавка;
- Платок.
Что делать:
- Возьмите обычную булаву и закрепите ее изнутри на боковом шве рубашки на уровне талии;
- Затем возьмите платок и проденьте один его конец в дырку для пуговицы на уровне талии, а другой в булаву;
- С помощью платка стяните рубашку и завяжите бантик.
При необходимости рубашку можно заправить или оставить на выпуск.
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