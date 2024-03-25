Как стилизовать жакет: модные советы от польского блогера на каждый день

Польский блогер, 60-летняя Дорота Свентоневская, более известна в Instagram и TikTok под псевдонимом Szafiarka Dorka, поделилась с фолловерами в соцсетях примерами новых весенних образов.

Модный эксперт показала, как стилизовать и носить жакеты.

Образ для любого случая. Сочетав светлый свободный блейзер и брюки с серебристым топом, туфлями и сумкой можно получить отличный наряд, который подойдет для свидания, офиса или даже праздника. Рукава у блейзера Дорота рекомендует подвернуть.

Более деловой лук получится, если вы сочетаете светлый блейзер, свободные штаны и тонкий джемпер. Сумку также блогер предлагает подобрать нейтрального оттенка. А вот если заменить тканевый блейзер на кожаный укороченный жакет - лук получится более повседневным.

Чтобы иметь современный и стильный вид Дорота рекомендует носить вещи в винтажном стиле в сочетании с базовыми. Например, она стилизована коричневый замшевый жакет со свободными штанами и белой футболкой. А в качестве яркого акцента она надела культовые кроссовки Samba от Adidas в красном оттенке, которые также на днях вугуляла в Нью-Йорке Джиджи Хадид.

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