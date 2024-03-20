Как укоротить кардиган без ножниц: полезный лайфгак

Постоянно носить один и тот же кардиган может надоесть, но есть лайфгак, который освежит ваш образ.

Обладать уникальными приемами усовершенствования гардероба – настоящее сокровище для любого модника. Эксперт по моде и красоте Бо Браун поделилась своими знаниями и умениями и показала, как превратить длинный кардиган в короткий без ножниц с помощью хитрости.

Блогер показала, что для начала следует соединить нижнюю левую пуговицу с верхней правой, а нижнюю правую — с верхней левой. После этого соедините средние пуговицы. Готово.

Создание стильного образа может быть настоящим искусством, особенно когда речь идет о трансформации вашего кардигана.

Используйте этот лайфгак, чтобы подчеркнуть свой стиль.

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